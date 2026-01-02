Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पुलिस ने अज्ञात शव का कराया पोस्टमॉर्टम, हाथ पर बने टैटू से हुई पहचान; नशे का आदी था मृतक

    By Raj Kumar Narula Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:58 PM (IST)

    अबोहर के सीतो रोड पर मिले अज्ञात शव की पहचान 21 वर्षीय मनोज कुमार के रूप में हुई है। मनोज नवंबर 2024 (संभवतः 2023) से मटीली के एक नशा मुक्ति केंद्र मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस ने अज्ञात शव का कराया पोस्टमॉर्टम (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, अबोहर। पंजाब के फाजिल्का जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अबोहर के सीतो रोड पर गुरुवार सुबह मिले एक अज्ञात शव का पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करा दिया। हालांकि, बाद में हाथ पर बने टैटू के निशान से शव की पहचान हुई और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिहैब सेंटर में भर्ती था युवक

    गुरजीत सिंह ट्रक चालक हैं। उन्होंने बताया कि उनका 21 वर्षीय बेटा मनोज कुमार नशे का आदी था। इसके चलते उसे नवंबर 2024 में मटीली के एक निजी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया था। वह इसके एवज में रिहैब सेंटर के संचालकों को हर महीने 10 हजार रुपये की फीस भी देते थे, ताकि उनका बेटा नशे की चंगुल से बाहर आ जाए।

    नए साल पर झाड़ियों में मिला शव

    लेकिन 29 दिसंबर को रिहैब सेंटर वालों ने फोन करके बताया था कि उनका बेटा अबोहर के एक अन्य युवक के साथ फरार हो गया है, जिसके बाद उसका शव नए साल के पहले दिन, 1 जनवरी को सीतो रोड पर झाड़ियों में मिला।

    घटना की जांच में जुटी पुलिस

    इस मामले में जीआरपी के एएसआई अजीत कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार के पिता गुरजीत सिंह के बयानों पर 194 की कारवाई की है।.