पुलिस ने अज्ञात शव का कराया पोस्टमॉर्टम, हाथ पर बने टैटू से हुई पहचान; नशे का आदी था मृतक

जागरण संवाददाता, अबोहर। पंजाब के फाजिल्का जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अबोहर के सीतो रोड पर गुरुवार सुबह मिले एक अज्ञात शव का पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करा दिया। हालांकि, बाद में हाथ पर बने टैटू के निशान से शव की पहचान हुई और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया गया।

रिहैब सेंटर में भर्ती था युवक गुरजीत सिंह ट्रक चालक हैं। उन्होंने बताया कि उनका 21 वर्षीय बेटा मनोज कुमार नशे का आदी था। इसके चलते उसे नवंबर 2024 में मटीली के एक निजी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया था। वह इसके एवज में रिहैब सेंटर के संचालकों को हर महीने 10 हजार रुपये की फीस भी देते थे, ताकि उनका बेटा नशे की चंगुल से बाहर आ जाए।

नए साल पर झाड़ियों में मिला शव लेकिन 29 दिसंबर को रिहैब सेंटर वालों ने फोन करके बताया था कि उनका बेटा अबोहर के एक अन्य युवक के साथ फरार हो गया है, जिसके बाद उसका शव नए साल के पहले दिन, 1 जनवरी को सीतो रोड पर झाड़ियों में मिला।