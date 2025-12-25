आप मंत्री का आरोप, फंड घटाकर और अधिकार छीनकर मनरेगा को खोखला कर रही केंद्र सरकार

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मनरेगा का नाम बदलने व उसमें बदलाव किए जाने को केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। मंत्री डॉ. रवजोत ने कहा मनरेगा स्कीम का नाम बदलना केवल एक बहाना है, असली मंशा इसके भीतर ऐसे बदलाव करना है जिनसे गरीब और मेहनतकश वर्ग को नुकसान पहुंचे।

उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार मनरेगा में 90 प्रतिशत फंडिंग करती थी, जिसे अब घटाकर 60:40 कर दिया गया है। वहीं राज्यों का आरडीएफ और जीएसटी का पैसा भी रोका जा रहा है, जो सीधे-सीधे राज्यों के अधिकारों पर हमला है। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि अब केंद्र सरकार यह भी तय करेगी कि गांवों में कौन-सा काम होगा और कौन-सा नहीं।