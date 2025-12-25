लुधियाना में लूटपाट करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, बाइक और हथियार बरामद

संवाद सहयोगी, लुधियाना। राहगीरों को घेरकर तेजधार हथियार की नोक पर लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनसे मोबाइल फोन, बाइक और दातर बरामद हुए हैं।

आरोपितों की पहचान न्यू पुनीत नगर निवासी राज कुमार, शक्ति कालोनी न्यू भामियां निवासी अब्दुल कलाम और न्यू नेशनल कालोनी निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है। स्पेशल सेल के एएसआई भूपिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें बदमाशों के बारे में सूचना मिली थी कि उन्होंने एक गिरोह बनाया हुआ है और इलाके में राहगीरों पर तेजधार हथियारों से हमला करके उनसे नकदी व अन्य सामान लूट लेते हैं।