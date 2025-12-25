लुधियाना में लूटपाट करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, बाइक और हथियार बरामद
लुधियाना पुलिस ने राहगीरों को लूटने वाले गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से मोबाइल फोन, बाइक और दातर बरामद हुए हैं। पुलिस को सूचना ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, लुधियाना। राहगीरों को घेरकर तेजधार हथियार की नोक पर लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनसे मोबाइल फोन, बाइक और दातर बरामद हुए हैं।
आरोपितों की पहचान न्यू पुनीत नगर निवासी राज कुमार, शक्ति कालोनी न्यू भामियां निवासी अब्दुल कलाम और न्यू नेशनल कालोनी निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है। स्पेशल सेल के एएसआई भूपिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें बदमाशों के बारे में सूचना मिली थी कि उन्होंने एक गिरोह बनाया हुआ है और इलाके में राहगीरों पर तेजधार हथियारों से हमला करके उनसे नकदी व अन्य सामान लूट लेते हैं।
जिसके बाद से पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए ट्रैप लगाया हुआ था। 24 दिसंबर को गिरोह के बारे में पता लगा कि वह शंकर कालोनी के पास बैठे हैं। स्पेशल सेल के मुलाजिमों ने मौके पर रेड की और उन्हें दबोच लिया।
जब आरोपितों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कई वारदातों को कबूल किया। जिसके बाद उनकी निशानदेही पर 25 मोबाइल फोन, एक बिना नंबरी बाइक और दो दातर बरामद हुए। पुलिस के अनुसार अभी भी आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है।
