    बठिंडा में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार

    By Sahil Garg Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    नशा तस्करी के आरोप में छह आरोपित गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए छह आरोपितों को भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 74.8 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

    थाना नेहियांवाला पुलिस ने गांव अबलू में नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली, जिसमें 50 ग्राम हेरोइन मिली। आरोपितों की पहचान गांव अबलू के कृष्ण सिंह और गांव खेमूआना के जगदेव सिंह के रूप में हुई है।

    थाना भगता भाईका पुलिस ने गांव सिरिएवाला में छापेमारी कर गांव सलाबतपुरा के रणधीर सिंह को 6 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी जगदीप सिंह मौके से फरार हो गया है। थाना सिटी रामपुरा पुलिस ने पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति से 10 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी पहचान बब्बू खान के रूप में हुई।

    इसके अलावा, थाना सदर रामपुरा पुलिस ने गांव चाओके में मनजीत सिंह को तीन ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। थाना कोटफत्ता पुलिस ने धन सिंह खाना को 5.80 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।