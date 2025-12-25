चंडीगढ़ में दूध-पनीर में मिलावटखोरी का धंधा क्यों? 24 घंटे में जवाब दे फूड इंस्पेक्टर, मानवाधिकार का अल्टीमेटम

मोहित पांडेय, चंडीगढ़। शहर में दूध और पनीर की गुणवत्ता को लेकर सामने आए हैरान करने वाले आंकड़ों के बाद पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग ने फूड विभाग को कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में दूध और पनीर के सैंपल फेल पाए गए हैं, वहां के संबंधित फूड इंस्पेक्टर 24 घंटे के भीतर मिलावटखोरों की पूरी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराएं। तय समयसीमा में रिपोर्ट नहीं देने पर यह माना जाएगा कि इंस्पेक्टरों की मिलीभगत से मिलावट का धंधा चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मानवाधिकार आयोग के सदस्य जितेंद्र सिंह शंटी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि दूध और पनीर में की जा रही मिलावट सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पनीर और दूध से बने उत्पादों में खतरनाक मिलावट कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और फूड सेफ्टी कमिश्नर को भी जवाबदेह ठहराते हुए रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथाॅरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की रिपोर्ट के अनुसार बीते तीन वर्षों में लिए गए सैंपलों में लगातार मिलावट सामने आई है। वर्ष 2022-23 में 23 सैंपलों में से 6, 2023-24 में 40 में से 17 और 2024-25 में अब तक 36 में से 19 सैंपल फेल पाए गए हैं। पनीर में स्टार्च और सुक्रोज जैसी मिलावट सबसे अधिक पाई गई है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है।