इमीग्रेशन सेंटर पर गोली चलाने वाले दो आरोपित गिरफ्तार, गैंग्स्टर निशान जोड़ियां के इशारे की वारदात, फिरौती के लिए धमकाया
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने ओसी हब इमीग्रेशन सेंटर पर एयरगन से गोलियां चलाने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने गैंग्स्टर निशान जोड़ियां के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया था। इनसे 30 बोर पिस्टल, आठ जिंदा रौंद और एयर पिस्टल के अलावा वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।
पुलिस आरोपितों को रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है ताकि उनसे पूछताछ में और भी खुलासे हो सके। एसपी डीके चौधरी ने बताया कि 25 दिसंबर को जेल रोड पर स्थित ओसी हब इमीग्रेशन सेंटर पर फायर होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
विभिन्न टीमें बना कर आरोपितों को ट्रेस करने का काम शुरू किया गया। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी व फरेंसिक जांच के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि आरोपितों की पहचान कर्मजीत सिंह निवासी डेरा रोड शुकरपुरा बटाला व रोहित कुमार निवासी मोहल्ला शुकरपुरा के तौर पर हुई है।
जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी।
हथियार बरामद, पूछताछ जारी
आरोपितों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयोग किया गया 30 बोर पिस्टल, आठ जिंदा रौंद, एयर पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि इस वारदात को गैंग्स्टर निशान जोड़ियां निवासी जोड़ियां कलां थाना डेरा बाबा नानक के कहने पर अंजाम दिया था। निशान जोड़ियां इस समय इंग्लैंड में रह रहा है, जिसने सेंटर के मालिक को फिरौती के लिए काल की थी।
इंटरनेट मीडिया से जुड़े गैंगस्टर से
एसपी ने बताया कि आरोपित इंटरनेट मीडिया के माध्यम से गैंग्स्टर के साथ बातचीत करते थे। वारदात के समय दोनों ने जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया, उस पर जाली नंबर लगाया गया था। दोनों पिछले डेढ़ माह से जोड़ियां के संपर्क में थे।
आरोपितों की आयु 20 से 22 साल के बीच है। उन्होंने एयर पिस्टल से फायर करने के बाद 30 बोर पिस्टल के दो खोल घटनास्थल पर फेंक दिए थे। दोनों को वारदात को अंजाम देने के बाद पैसे देने का लालच दिया गया था।
उन्होंने बताया कि आरोपित कर्मजीत सिंह के खिलाफ थाना सिविल लाइन बटाला में साल 2021 में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है, जबकि रोहित के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं है। पूछताछ के दौरान पुलिस को और भी वारदातों के खुलासे होने की संभावना है।
