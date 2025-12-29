इमीग्रेशन सेंटर पर गोली चलाने वाले दो आरोपित गिरफ्तार, गैंग्स्टर निशान जोड़ियां के इशारे की वारदात, फिरौती के लिए धमकाया

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने ओसी हब इमीग्रेशन सेंटर पर एयरगन से गोलियां चलाने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने गैंग्स्टर निशान जोड़ियां के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया था। इनसे 30 बोर पिस्टल, आठ जिंदा रौंद और एयर पिस्टल के अलावा वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।

पुलिस आरोपितों को रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है ताकि उनसे पूछताछ में और भी खुलासे हो सके। एसपी डीके चौधरी ने बताया कि 25 दिसंबर को जेल रोड पर स्थित ओसी हब इमीग्रेशन सेंटर पर फायर होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

विभिन्न टीमें बना कर आरोपितों को ट्रेस करने का काम शुरू किया गया। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी व फरेंसिक जांच के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि आरोपितों की पहचान कर्मजीत सिंह निवासी डेरा रोड शुकरपुरा बटाला व रोहित कुमार निवासी मोहल्ला शुकरपुरा के तौर पर हुई है।

आरोपितों की आयु 20 से 22 साल के बीच है। उन्होंने एयर पिस्टल से फायर करने के बाद 30 बोर पिस्टल के दो खोल घटनास्थल पर फेंक दिए थे। दोनों को वारदात को अंजाम देने के बाद पैसे देने का लालच दिया गया था।