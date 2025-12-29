प्रधान धामी का आरोप, पावन स्वरूपों के मामले में मुख्यमंत्री संगत को कर रहे गुमराह, जल्द तथ्यों सहित रखेंगे पूरी जानकारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों से जुड़े मामले में सीएम भगवंत मान पर गलत जानकारियां सांझा करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस संवेदनशील विषय पर शिरोमणि कमेटी की ओर से की गई प्रत्येक कार्रवाई को वह तथ्यों के साथ संगतों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि सिख पंथ से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और मर्यादा बनाए रखना बेहद आवश्यक है।

एडवोकेट धामी ने कहा कि बीते दिन श्री अकाल तख्त साहिब पर सिंह साहिबानों की बैठक के दौरान इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि इस मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति या संस्था राजनीति करने की भूल न करे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा दिए जा रहे बयानों से संगतों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।