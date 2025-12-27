झगड़े के आरोप में पकड़ा गया आरोपित, पूछताछ में बटाला पुलिस ने अवैध पिस्टल, हैरोइन और कार की जब्त

जागरण संवाददाता, बटाला। बटाला पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध पिस्टल, तीन जिंदा राउंड, एक कार और 3 किलो 108 ग्राम हैरोइन बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा नशा तस्करी और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बटाला के एसपी (डी) संदीप वडेहरा ने बताया कि डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल और एसएसपी बटाला डाॅ. मेहताब सिंह के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर को बटाला के स्टाफ रोड क्षेत्र में जसकरन सिंह उर्फ जस और उसके साथियों ने एक मामूली तकरार के दौरान अवैध हथियार से फायरिंग की थी, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।