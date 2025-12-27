Language
    झगड़े के आरोप में पकड़ा गया आरोपित, पूछताछ में बटाला पुलिस ने अवैध पिस्टल, हैरोइन और कार की जब्त

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    बटाला पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर गुरभेज सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अवैध पिस्टल, तीन जिंदा राउंड, एक कार और 3 किलो 108 ग्राम हेरोइन बरामद ...और पढ़ें

    नशा तस्कर के साथ गिरफ्तार आरोपी।

    जागरण संवाददाता, बटाला। बटाला पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध पिस्टल, तीन जिंदा राउंड, एक कार और 3 किलो 108 ग्राम हैरोइन बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा नशा तस्करी और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत की गई।

    बटाला के एसपी (डी) संदीप वडेहरा ने बताया कि डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल और एसएसपी बटाला डाॅ. मेहताब सिंह के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर को बटाला के स्टाफ रोड क्षेत्र में जसकरन सिंह उर्फ जस और उसके साथियों ने एक मामूली तकरार के दौरान अवैध हथियार से फायरिंग की थी, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    एसपी वडेहरा ने बताया कि इस मामले में थाना सिविल लाइन में केस दर्ज किया गया था और आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने गुरभेज सिंह उर्फ विशाल को नामजद किया, जो गांव घसीटपुर का निवासी है। पुलिस ने 24 दिसंबर को गुरभेज सिंह को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक 30 बोर पिस्टल, तीन जिंदा राउंड और एक स्विफ्ट कार बरामद की।

    तस्कर को अरेस्ट कर की गई हेरोइन जब्त

    पूछताछ के दौरान गुरभेज सिंह ने बताया कि वह नशा तस्करी के काम में लिप्त है। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर थाना सेखवां क्षेत्र में छिपाकर रखी हुई 3 किलो 108 ग्राम हैरोइन भी बरामद की। इस मामले में थाना सेखवां में केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी वडेहरा ने बताया कि पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही जसकरन सिंह उर्फ जस को भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही पुलिस इनके बैंक खातों की भी जांच करेगी।

    इस मौके पर डीएसपी सिटी संजीव कुमार भी उपस्थित थे। एसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और नशा तस्करी में शामिल सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी मेहनत की जाएगी।

