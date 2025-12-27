Bathinda News: तलवंडी साबो में ड्रग्स का इंजेक्शन लगाते युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के तलवंडी साबो में दो युवकों द्वारा इंजेक्शन लगाते हुए ड्रग्स लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में एक युवक खुद को इंजेक्शन लगाता दिख रहा है, जबकि दूसरा युवक उसके बगल में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर है। जानकारी के अनुसार, यह घटना एक सरकारी लाइब्रेरी के पीछे एक खाली जगह पर हुई।

वीडियो वायरल होते ही एक्शन में पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद तलवंडी साबो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इलाके की तलाशी ली और मामले की जांच शुरू कर दी। डीएसपी तलवंडी साबो हरप्रीत सिंह ने बताया कि पुलिस समय-समय पर खाली जगहों की तलाशी लेती है और नशा तस्करों के खिलाफ कासो (कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन) अभियान भी चलाती है।

डीएसपी ने यह भी बताया कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट मिलता है, तो उसे नशा मुक्ति केंद्र (Drug De-addiction Center) में भर्ती कराया जा रहा है। पुलिस ड्रग डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस 'युद्ध नशा विरुद्ध' मुहिम के तहत भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है।