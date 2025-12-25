चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने की चैकिंग, 9 बच्चे भीख मांगते पकड़े, काउंसलिंग के बाद परिवार को सौंपे
मानसा में चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने भीख मांगने और बाल मजदूरी को रोकने के लिए चेकिंग की। इस दौरान 9 बच्चे भीख मांगते हुए पाए गए, जिन्हें चाइल्ड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा के डीसी नवजोत कौर के आदेश पर चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए सक्रिय हुआ है। इस क्रम में, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अधिकारी खुशवीर कौर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी हरजिंदर कौर के निर्देशों पर बुधवार को मानसा, बुढलाडा और सरदूलगढ़ में बच्चों से भीख मांगने और बाल मजदूरी को रोकने के लिए चेकिंग की गई।
इस दौरान 9 बच्चे भीख मांगते हुए पाए गए। इन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया। यहां इन बच्चों और उनके माता-पिता की काउंसलिंग की गई। उनसे आश्वासन लिया गया कि ये बच्चों को अब भीख नहीं मंगवाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। परिवार की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद बच्चे उनके माता-पिता को सौंप दिए गए।
यह भी पढ़ें- बठिंडा में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार
बच्चों पर रखी जाएगी नजर
बच्चों को फिलहाल उनके माता-पिता को सौंप दिया गया है। विभाग की तरफ से अभी भी बच्चों पर नजर रखी जाएगी और उनका फॉलोअप लिया जाएगा। अगर बच्चों को फिर भी भीख मांगने के लिए भेजा गया तो परिवार के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
हरजिंदर कौर ने कहा कि बच्चों से भीख मंगवाना एक गंभीर सामाजिक अपराध है। समाज में बच्चों से भीख मांगने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जो चिंताजनक और शर्मनाक है। छोटे बच्चे, जिनके हाथों में किताबें और पेन होने चाहिए, आज सड़कों, चौराहों और धार्मिक स्थलों पर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं।
यह भी पढ़ें- लुधियाना में लूटपाट करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, बाइक और हथियार बरामद
समाज को आवाज उठाने की जरूरत
उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग, सरकार, प्रशासन, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को इस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को पैसे देने के बजाय उनकी मदद के लिए संबंधित अधिकारियों या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर जानकारी देनी चाहिए। इस अवसर पर जिला बाल सुरक्षा कार्यालय के काउंसलर राजेंद्र वर्मा, भूषण सिंगला, चाइल्डलाइन से शैली, बाल कल्याण समिति सदस्य महिंदर पाल सिंह और थाना इंचार्ज सरदूलगढ़ गणेश्वर कुमार शर्मा उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।