चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने की चैकिंग, 9 बच्चे भीख मांगते पकड़े, काउंसलिंग के बाद परिवार को सौंपे

जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा के डीसी नवजोत कौर के आदेश पर चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए सक्रिय हुआ है। इस क्रम में, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अधिकारी खुशवीर कौर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी हरजिंदर कौर के निर्देशों पर बुधवार को मानसा, बुढलाडा और सरदूलगढ़ में बच्चों से भीख मांगने और बाल मजदूरी को रोकने के लिए चेकिंग की गई।

इस दौरान 9 बच्चे भीख मांगते हुए पाए गए। इन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया। यहां इन बच्चों और उनके माता-पिता की काउंसलिंग की गई। उनसे आश्वासन लिया गया कि ये बच्चों को अब भीख नहीं मंगवाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। परिवार की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद बच्चे उनके माता-पिता को सौंप दिए गए।

हरजिंदर कौर ने कहा कि बच्चों से भीख मंगवाना एक गंभीर सामाजिक अपराध है। समाज में बच्चों से भीख मांगने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जो चिंताजनक और शर्मनाक है। छोटे बच्चे, जिनके हाथों में किताबें और पेन होने चाहिए, आज सड़कों, चौराहों और धार्मिक स्थलों पर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं।