पंजाब की हाई सिक्योरिटी बठिंडा केंद्रीय जेल का वार्डन अरेस्ट, नशे की सप्लाई करता था; यहीं हुआ था लॉरेंस का इंटरव्यू

जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब की हाई-सिक्योरिटी बठिंडा केंद्रीय जेल फिर से सुर्खियां बाटोर रही है। इस जेल का वार्डन अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दरअसल ये वार्डन जेल के अंदर नशा सप्लाई करता था। ये वही जेल है, जिसे पंजाब की हाई-सिक्योरिटी सुधार ग्रह माना जाता है और यहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टर माइंड आरोपित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था।

ताजा मामले में आरोप है कि वार्डन कैदियों तक नशीले पदार्थ पहुंचा रहा था। पुलिस और जेल प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपित वार्डन से 27 ग्राम हेरोइन, 21 ग्राम अफीम व 60 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए है।