328 पावन स्वरूपों के गबन मामले में पंजाब सरकार का एक्शन; सतिंदर कोहली अरेस्ट, सुखबीर बादल के भी हैं सीए

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के गबन मामले में पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के पूर्व आंतरिक ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट सतिंदर सिंह कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला साल 2020 से चर्चा में है, जब अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित जांच समिति ने ऑडिट में गंभीर लापरवाही उजागर की थी।

पंजाब पुलिस द्वारा हाल ही में इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी खुलकर बयान दिए थे और एसजीपीसी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। सीएम मान का कहना था कि इतने संवेदनशील मामले में समय रहते कार्रवाई न होना गंभीर चूक है।

सूत्रों का कहना है कि ऑडिट प्रक्रिया के दौरान वित्तीय लेन-देन, रिकॉर्ड और कुछ खातों में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठे थे। जांच के दायरे में आने के बाद सतिंदर सिंह कोहली से कई बार पूछताछ भी की गई थी। अब गिरफ्तारी के बाद उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है।