मुक्तसर में नववर्ष पर घनी धुंध के साथ हल्की बारिश, सूखी सर्दी से राहत, अब शीतलहर और कोहरे की चेतावनी
मुक्तसर में नववर्ष की शुरुआत घनी धुंध और हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई, जिससे सूखी सर्दी से राहत मिली और फसलों को लाभ हुआ। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिला मुक्तसर में नववर्ष की शुरुआत घनी धुंध और साथ में हल्की बूंदाबांदी से हुई है। उधर, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों से शीतलहर का अलर्ट दिया है। बूंदाबांदी तो बुधवार रात को ही कुछ क्षण के लिए हुई और वीरवार सुबह भी हुई।
इस बूंदाबांदी से यहां लोगों को सूखी सर्दी से राहत मिलेगी, वहीं यह फसलों के लिए भी लाभकारी मानी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। जबकि सर्दी में इजाफा होगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा।
न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके चलते सुबह-शाम कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। ऐसे में नागरिकों को खासकर सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
वीरवार को पूरा दिन बादल रहे और साथ में घनी धुंध छाई रही जिस कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। वहीं नववर्ष पर बाजारों में ग्राहकों की भीड़ भी कम रही, क्योंकि ठंड ज्यादा होने और ठंडी हवाएं चलने से लोग घरों में दुबके रहे।
किसानों ने बताया कि सूखी सर्दी के चलते गेहूं के अलावा पशुओं का चारा व अन्य फसलों का विकास रुका हुआ था, लेकिन नववर्ष का आगमन के साथ ही हल्की बूंदाबांदी होने से लोग बीमारियों से दूर होंगे, वहीं यह बूंदाबांदी फसलों के लिए वरदान साबित होगी।
जिला कृषि अधिकारी जगसीर सिंह ने बताया कि जिले में 2.16 लाख हेक्टेयर रकबे में गेहूं की बिजाई की हुई है। यह हल्की वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी साबित होगी। सिविल सर्जन डा.राज कुमार ने बताया कि वर्षा से सूखी सर्दी से मानव सेहत को लगने वाली बीमारियों से राहत मिलेगी। क्योंकि सूखी सर्दी से बहुत से लोग बीमार पड़ चुके हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है।
