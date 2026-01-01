Language
    तरनतारन पुलिस का मास्टरस्ट्रोक, विदेशी गैंगस्ट प्रभ दासूवाल के 4 गुर्गे हथियारों सहित गिरफ्तार; बड़ी वारदात टली

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    तरनतारन पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के चार गुर्गों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। ये गुर्गे व्यापारियों, डॉक्टरों, वकीलों और सिय ...और पढ़ें

    विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभ दासूवाल का गिरोह व्यापारियों और सियासी नेताओं को रंगदारी के लिए निशाना बना रहा था (प्रतीकात्मक फोटो)

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विदेश बैठे गैंग्सटर प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ दासूवाल की ओर से क्षेत्र के व्यापारियों को जहां रंगदारी लिए लगातार टारगेट किया जा रहा है, वहीं इस गिरोह के निशाने पर कुछ सियासी नेता भी हैं।

    ऐसी भिनक लगते ही तरनतारन पुलिस ने बुधवार की रात को बड़ी कार्रवाई करते उक्त गिरोह के चार गुर्गों को अस्लहे समेत दबोचा। आई-20 कार में सवार होकर यह लोग किसी वारदात को अंजाम देने लिए योजना बना रहे थे।

    गांव जरमस्तपुर पुल ड्रेन समीप झाड़ियों में बैठकर बड़ी वारदात को अंजाम देने लिए योजना बना रहे एक गिरोह की घेराबंदी की गई। सब डिविजन तरनतारन के डीएसपी सुखबीर सिंह, थाना शहरी के प्रभारी अमरीक सिंह, ड्यूटी अधिकारी एएसआइ नरिंदर सिंह पर आधारित टीम ने घेराबंदी करके चार लोगों को दबोचा।

    जिस दौरान कुछ दूरी पर खड़ी आई-20 कार (पीबी 29 डीजी 9484) को कब्जे में लिया गया। मौके पर चार गुर्गों को दबोचकर तलाशी ली गई। उनके कब्जे से 32 बोर के दो पिस्टल, दो मैगजीन, चार कारतूस बरामद किए गए। प्रथम जांच में सामने आया कि पकड़े गए गुर्गे गुरचेत सिंह उर्फ चोचो पुत्र बाज सिंह निवासी भंगाला, खुशप्रीत सिंह उर्फ खुशी पुत्र बिक्कर सिंह निवासी गोलेवाला तलवंडी साबो (बठिंडा), संदीप सिंह उर्फ शैली पुत्र मंगल सिंह निवासी मेहणियां कुहारा (कत्थुनंगल), गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र रसाल सिंह निवासी भंगाला ने विदेश बैठे गैंग्सटर प्रभ दासूवाल व गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी निवासी तूत के इशारे पर एक गिरोह बना रखा था।

    इस गिरोह में लवप्रीत सिंह उर्फ लब्भू निवासी भंगाला, हरनूर सिंह उर्फ नूरा निवासी जगतपुरा (कत्थुनंगल) भी जुड़े हुए हैं। यह लोग बिल्ला कत्थुनंगल की ओर से दिए गए टारगेट मुताबिक व्यापारियों, डाक्टरों, वकीलों व सियासी नेताओं से रंगदारी वसूलते थे। सूत्रों की मानें तो जिले से संबंधित कुछ सियासी नेता इनके निशाने पर थे।

    डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रभ दासूवाल गिरोह से संबंधित चार गुर्गों की अस्लहे समेत गिरफ्तारी तरनतारन पुलिस की बड़ी कामयाबी है। सभी को गुरुवार को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है।