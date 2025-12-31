पंजाब में मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट, बारिश के भी आसार, जनवरी 2026 के पहले सप्ताह बढ़ेगी ठंड; फ्लाइट्स लेट

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में आज भी मौसम विभाग की तरफ से धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाला साल की शुरुआत भी धुंध के आगोश में ही होगी। 5 जनवरी तक ऐसे ही हालात बने रहने का अनुमान है। आज न्यूनतम तापमान गुरदासपुर में 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है।

