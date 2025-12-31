पंजाब में मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट, बारिश के भी आसार, जनवरी 2026 के पहले सप्ताह बढ़ेगी ठंड; फ्लाइट्स लेट
पंजाब में मौसम विभाग ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो 5 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश के भी आसार हैं, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में आज भी मौसम विभाग की तरफ से धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाला साल की शुरुआत भी धुंध के आगोश में ही होगी। 5 जनवरी तक ऐसे ही हालात बने रहने का अनुमान है। आज न्यूनतम तापमान गुरदासपुर में 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज पंजाब के अधिकतर इलाकों में धुंध का असर देखने को मिल रहा है। अमृतसर में विजिबिलिटी सुबह शून्य मीटर दर्ज की गई। जिससे हवाई मार्ग प्रभावित हआ है और ट्रेनों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है।
इसके साथ ही एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षाभ के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार भी बन रहे हैं। आज व नए साल की शुरुआत में दो दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा।
बादलों के कारण बनी हीट-लॉक की स्थिति
पंजाब के अधिकतर जिलों में धुंध के साथ-साथ बादल छाए हैं। जिसके चलते आज दिन में ठिठुरन बढ़ रही है। वहीं, बादलों के कारण बनी हीटलॉक की स्थिति में रात के तापमान में हल्का उछाल देखने को मिला है। न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री बढ़ा है। जिसके बाद बुधवार सुबह गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री, अमृतसर में 6.1 डिग्री, लुधियाना में 6.8 डिग्री, पटियाला में 7.2 डिग्री और पठानकोट में 8.5 डिग्री दर्ज किया गया है।
वहीं, सूरज ना निकलने के बाद दिन के समय ठंड बढ़ने व अधिकतम तापमान में गिरावट होने के आसार बने हैं। अनुमान है कि अधिकतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है।
अमृतसर में धुंध के कारण फ्लाइट्स पर दिख रहा असर
अमृतसर में धुंध के कारण फ्लाइट्स पर असर देखने को मिल रहा है। सुबह 5.15 बजे पूणे जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट ने अभी तक उड़ान नहीं भरी है। यही हाल 5.35 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट और 6.25 बजे दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का है। दुबई से अमृतसर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट सुबह 7.50 बजे की जगह 11.12 बजे अमृतसर पहुंची।
