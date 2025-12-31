आरटीए रविंदर सिंह गिल का बाथरूम से संदिग्ध अवस्था में मिला शव; हार्ट अटैक से मौत की आशंका

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉर्टी (आरटीए) अधिकारी रविंदर सिंह गिल का शव उनके घर के बाथरूम से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। यह घटना जालंधर हाईट्स स्थित उनके फ्लैट में घटी, जहां उनका शव उनके गनमैन ने बाथरूम में देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया।

