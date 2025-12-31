Language
    आरटीए रविंदर सिंह गिल का बाथरूम से संदिग्ध अवस्था में मिला शव; हार्ट अटैक से मौत की आशंका

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    जालंधर में आरटीए अधिकारी रविंदर सिंह गिल का शव उनके घर के बाथरूम से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई ...और पढ़ें

    आरटीए रविंदर सिंह गिल की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉर्टी (आरटीए) अधिकारी रविंदर सिंह गिल का शव उनके घर के बाथरूम से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। यह घटना जालंधर हाईट्स स्थित उनके फ्लैट में घटी, जहां उनका शव उनके गनमैन ने बाथरूम में देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। 

    शुरुआती जांच के अनुसार उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद जालंधर हाईट्स चौकी के इंचार्ज सुरजीत सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चुरी भेज दिया। 

    पुलिस ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा।

    चंडीगढ़ आरटीए मुख्यालय में अधिकारी थे रविंदर

    आरटीए रविंदर सिंह गिल चंडीगढ़ स्थित आरटीए मुख्यालय के अधिकारी थे, और हाल ही में उन्हें जालंधर आरटीए का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया था। उनके निधन की खबर से उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है।

    कमरे से बाहर नहीं आए तो गनमैन ने की जांच

    मृतक के गनमैन ने बताया कि वह गिल साहब के कमरे से बाहर नहीं आए, जिसके बाद उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और शव देखा। इसके बाद उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 
    फिलहाल, पुलिस अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि मौत हार्ट अटैक के कारण हुई हो सकती है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

