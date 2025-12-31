Language
    पंजाब विधानसभा में धर्मेंद्र, पूरन शाह कोटी और शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि; सदन ने रखा दो मिनट का मौन

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:48 PM (IST)

    पंजाब विधानसभा ने विशेष सत्र में कई दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी। इनमें पूर्व राज्यपाल शिवराज पाटिल, पूर्व मंत्री जगतार सिंह मुलतानी, पूर्व राज् ...और पढ़ें

    Hero Image

    अभिनेता धर्मेंद्र और पूरन शाह कोटी को विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को विशेष सत्र के दौरान दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

    सदन के सदस्यों ने पूर्व राज्यपाल पंजाब एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल, पूर्व मंत्री जगतार सिंह मुलतानी, पूर्व राज्य मंत्री तारा सिंह लाडल, पूर्व विधायक तरलोचन सिंह सूंढ, अभिनेता धर्मेंद्र, गायक राजवीर सिंह जवंदा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चित्रकार गोबिंदर सिंह सोहल, प्रसिद्ध पंजाबी संगीतकार एवं उस्ताद पूरन शाह कोटी और विधायक दलजीत सिंह भोला के पिता बलबीर सिंह ग्रेवाल की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

