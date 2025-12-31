Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    PSEB Datesheet 2026: पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं डेटशीट जारी, यहां देखें किस दिन होगी कौन-सी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    पीएसईबी की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 06 मार्च और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फर ...और पढ़ें

    Hero Image

    PSEB Datesheet 2026: इस दिन से शुरू होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। अब वे पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड द्वारा जारी डेटशीट के मुताबिक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 06 मार्च और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन से होगी परीक्षा

    पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की ओर से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 06 मार्च और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 01 अप्रैल, 2026 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 09 मार्च को समाप्त हो जाएगी।


    एक शिफ्ट में होगी परीक्षा

    पंजाब बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2:15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।


    कक्षा दसवीं बोर्ड का एग्जाम शेड्यूल

    विषय का नाम परीक्षा तिथि
    सोशल साइंस 06 मार्च, 2026
    गायन संगीत 07 मार्च, 2026
    पंजाबी -ए और पंजाबी ए का इतिहास और संस्कृति 09 मार्च, 2026
    कटिंग और सिलाई 10 मार्च, 2026
    अंग्रेजी 11 मार्च, 2026 
    कृषि 12 मार्च, 2026 
    हिंदी और उर्दू (हिंदी के बजाय) 13 मार्च, 2026 
    विज्ञान 16 मार्च, 2026 
    संस्कृत, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच और NSQF परीक्षाएं 17 मार्च, 2026
    (सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक) मातृत्व मिडहिभा भरे भेड़ा / शारीरिक शिक्षा (शारीरिक शिक्षा सहायक) 17 मार्च, 2026 
    मैकेनिकल ड्राइंग और पेंटिंग 18 मार्च, 2026 
    पंजाबी बी और पंजाब का इतिहास और संस्कृति-बी 19 मार्च, 2026 
    वाद्य संगीत 20 मार्च, 2026 
    गणित 24 मार्च, 2026 
    संगीत तबला 25 मार्च, 2026 
    कंप्यूटर साइंस 27 मार्च, 2026 

    ऐसे करें तैयारी

    छात्रों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से पढ़ाई करें। साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों को भी हल करें। इससे छात्रों को परीक्षा के स्वरूप को समझने में आसानी होगी। 

     

    यह भी पढ़ें: MPPSC SET Exam Date 2025: राज्य पात्रता परीक्षा के लिए एग्जाम डेट जारी, यहां देखें पूरी जानकारी