PSEB Datesheet 2026: पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं डेटशीट जारी, यहां देखें किस दिन होगी कौन-सी परीक्षा
पीएसईबी की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 06 मार्च और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फर ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। अब वे पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड द्वारा जारी डेटशीट के मुताबिक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 06 मार्च और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी।
इस दिन से होगी परीक्षा
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की ओर से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 06 मार्च और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 01 अप्रैल, 2026 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 09 मार्च को समाप्त हो जाएगी।
एक शिफ्ट में होगी परीक्षा
पंजाब बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2:15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।
कक्षा दसवीं बोर्ड का एग्जाम शेड्यूल
|विषय का नाम
|परीक्षा तिथि
|सोशल साइंस
|06 मार्च, 2026
|गायन संगीत
|07 मार्च, 2026
|पंजाबी -ए और पंजाबी ए का इतिहास और संस्कृति
|09 मार्च, 2026
|कटिंग और सिलाई
|10 मार्च, 2026
|अंग्रेजी
|11 मार्च, 2026
|कृषि
|12 मार्च, 2026
|हिंदी और उर्दू (हिंदी के बजाय)
|13 मार्च, 2026
|विज्ञान
|16 मार्च, 2026
|संस्कृत, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच और NSQF परीक्षाएं
|17 मार्च, 2026
|(सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक) मातृत्व मिडहिभा भरे भेड़ा / शारीरिक शिक्षा (शारीरिक शिक्षा सहायक)
|17 मार्च, 2026
|मैकेनिकल ड्राइंग और पेंटिंग
|18 मार्च, 2026
|पंजाबी बी और पंजाब का इतिहास और संस्कृति-बी
|19 मार्च, 2026
|वाद्य संगीत
|20 मार्च, 2026
|गणित
|24 मार्च, 2026
|संगीत तबला
|25 मार्च, 2026
|कंप्यूटर साइंस
|27 मार्च, 2026
ऐसे करें तैयारी
छात्रों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से पढ़ाई करें। साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों को भी हल करें। इससे छात्रों को परीक्षा के स्वरूप को समझने में आसानी होगी।
