PSEB Datesheet 2026: पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं डेटशीट जारी, यहां देखें किस दिन होगी कौन-सी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। अब वे पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड द्वारा जारी डेटशीट के मुताबिक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 06 मार्च और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दिन से होगी परीक्षा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की ओर से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 06 मार्च और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 01 अप्रैल, 2026 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 09 मार्च को समाप्त हो जाएगी।



एक शिफ्ट में होगी परीक्षा पंजाब बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2:15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।