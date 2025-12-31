Language
    MPPSC SET Exam Date 2025: राज्य पात्रता परीक्षा के लिए एग्जाम डेट जारी, यहां देखें पूरी जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:32 AM (IST)

    एमपीपीएससी की ओर से सीईटी के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। यह परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 01 मार्च, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। ...और पढ़ें

    MPPSC SET Exam Date 2025: इस दिन होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से (MPPSC SET Exam Date 2025) जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर परीक्षा तिथियां देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    इस दिन होगी परीक्षा

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन 01 मार्च, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। बता दें, एमपीपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन में पहले परीक्षा तिथि 11 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई थी। हालांकि अब इसमें बदलाव कर दिया गया गया है। अब यह परीक्षा 01 मार्च को आयोजित होनी है।

    परीक्षा पैटर्न

    स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुल दो पेपर होते हैं। पहले पेपर में शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति विषय से 100 अंकों के 50 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर में प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा। इसके अलावा, पेपर दो में अभ्यर्थियों से 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है। पेपर दो में भी प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा। इसके साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी।

    कब जारी होगा एडमिट कार्ड

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यह परीक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में परीक्षा में कुछ दिन पहले आयोग की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसलिए जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट  mppsc.mp.gov.in अवश्य विजिट करते रहें। 

