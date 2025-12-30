CSIR UGC NET Answer Key 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट आसंर-की जारी, इस दिन तक करें ऑब्जेक्शन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से CSIR UGC NET 2025 परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आंसर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। आसंर-की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। आसंर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।

CSIR UGC NET Answer Key 2025 : ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की एनटीए की ओर से CSIR UGC NET 2025 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आसंर-की देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर “Provisional Answer Key - CSIR NET December 2025” लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करें।

लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन तक आपत्ति दर्ज करने का मौका आसंर-की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। करेक्शन विंडो 1 जनवरी, 2026 रात 11 बजे तक एक्टिव रहेगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपनी आपत्ति दर्ज कर लें।