    HTET 2025: हरियाणा टीईटी में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट नजदीक, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    हरियाणा टीईटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट नजदीक है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की ...और पढ़ें

    Hero Image

    HTET 2025: यहां देखें पूरी डिटेल्स।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा (बीएसईएच) में हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार HTET 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर 04 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, अन्यथा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

    इतनी जमा करनी होगी एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों को पेपर-1 के लिए 1000 रुपये, दो पेपर के लिए 1800 और तीन पेपर के लिए 2400 जमा करने होंगे। इसके अलावा, एससी एवं पीएच उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 500 रुपये, दो पेपर के लिए 900 रुपये और तीन पेपर के लिए 1200 रुपये जमा करने होंगे।

    पात्रता मानदंड

    हरियाणा टीईटी परीक्षा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, लेवल 2 टीजीटी शिक्षक के लिए डीएलएड या बीएड और लेवल 3 पीजीटी के लिए बीएड या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

    HTET 2025: ऐसे करें हरियाणा एचटीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

    हरियाणा टीईटी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास अब कुछ ही दिनों का समय है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अप्लाई कर सकते हैं।

     

    • हरियाणा टीईटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Apply Online for HTET 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'Apply Online' लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

