    SSC CHSL Result 2025: सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कब और कहां से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    एसएससी की ओर से सीएचएसएल टियर-1 रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। रिजल्ट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। परीक्षा 12 नवंबर ...और पढ़ें

    Hero Image

    SSC CHSL Result 2025: यहा देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर-1 परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का सवाल है कि आखिर SSC CHSL टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। हालांकि एसएससी ने सीएचएसएल टियर-1 रिजल्ट जारी होने से संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    कब हुई थी परीक्षा

    कर्मचारी चयन आयोग की ओर से (CHSL) टियर-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 नवंबर, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अब टियर-2 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

    SSC CHSL Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे टियर-1 का रिजल्ट

    एसएससी टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी करेगा। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमेपज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद 'SSC CHSL Tier-1 Result 2025' एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
    • अंत में रिजल्ट देखने के बाद आप भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी ले सकेंगे।
    एसएससी रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी करेगा। ऐसे में उम्मीदवार कटऑफ लिस्ट जारी होने के बाद कैटेगरी वाइज कटऑफ लिस्ट देख सकेंगे। साथ ही रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। 

