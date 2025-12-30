UPSC CDS OTA Result 2025: यूपीएससी सीडीएस-1 ओटीए फाइनल रिजल्ट जारी, यहां upsc.gov.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार अब यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। यूपीएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस परीक्षा में 535 उम्मदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें फाइनल परीक्षा का रिजल्ट UPSC CDS OTA Result 2025 : ऐस डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट यूपीएससी ने सीडीएस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर 'What's New' सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 'Final Result: Combined Defence Services Examination (I), 2025 (OTA)' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में आप इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फाइनल रिजल्ट के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद अब सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेजों को अवश्य संभालकर रखें।