    UPSC CDS OTA Result 2025: यूपीएससी सीडीएस-1 ओटीए फाइनल रिजल्ट जारी, यहां upsc.gov.in से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:11 PM (IST)

    यूपीएससी ने सीडीएस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउन ...और पढ़ें

    Hero Image

    UPSC CDS OTA Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार अब यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। यूपीएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस परीक्षा में 535 उम्मदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें फाइनल परीक्षा का रिजल्ट

    UPSC CDS OTA Result 2025ऐस डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट

    यूपीएससी ने सीडीएस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'What's New' सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 'Final Result: Combined Defence Services Examination (I), 2025 (OTA)' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में आप इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

    फाइनल रिजल्ट के बाद

    फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद अब सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेजों को अवश्य संभालकर रखें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    यूपीएससी की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 अप्रैल, 2024 को किया गया था। इसके साथ ही रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम एवं रोल नबंर आदि की जानकारी अच्छे से कर लें। इसके साथ ही रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के बाद उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा में प्राप्त कुल अंक देख एवं डाउनलोड कर सकेंगे। 

    साथ ही परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए उम्मीदवार 011-23385271, 011- 23381125 और 011-23098543 पर सुबह 10 बजे से लेकर साम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। 

     

