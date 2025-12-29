Punjab Weather: धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी, विजिबिलिटी पहुंची शून्य, न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री दर्ज, फ्लाइट्स पर पड़ा असर

अनुज शर्मा, अमृतसर। पंजाब में धुंध को लेकर आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतर इलाके धुंध की चपेट में हैं और विजिबिलिटी शून्य के करीब दर्ज की जा रही है। वहीं, तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन सोमवार का न्यनूतम तापमान 2 डिग्री के करीब पहुंच गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने राज्य में ठिठुरन को बढ़ा दिया है।

सोमवार सुबह राज्य में सबसे कम तापमान एसबीएस नगर के बल्लोवाल सोनखड़ी में देखने को मिला। यहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री, लुधियाना में 5.6 डिग्री, पटियाला में 6.4 डिग्री, बठिंडा में 4.2 डिग्री, फरीदकोट में 4.9 डिग्री और गुरदासपुर में 4.3 डिग्री दर्ज किया गया है।

धुंध का अलर्ट अगले कई दिनों तक जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच बारिश के आसार भी बन रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को राज्य में बारिश को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं। इसका कारण शुरू हो रहा नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस है।