रेल यात्री ध्यान दें! पंजाब मेल और कुंभ एक्सप्रेस आज रहेंगी कैंसिल, सामने आई वजह

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आसनसोल रेल मंडल के लाहाबन–सिमुलतला स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के बेपटरी होने से हावड़ा रूट की ट्रेनों का संचालन बिगड़ गया है।

इस कारण रविवार को लखनऊ के लिए रवाना हुई 12317 कोलकाता–अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित रूट पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन–गया होकर रवाना की गई।

इसके अलावा 13005 हावड़ा–अमृतसर पंजाब मेल रविवार को रवाना नहीं हुई। यह ट्रेन सोमवार को लखनऊ में निरस्त होगी। रैक की उपलब्धता न होने के कारण 30 दिसंबर को 13006 अमृतसर–हावड़ा पंजाब मेल निरस्त होगी।

यह ट्रेन 31 दिसंबर को लखनऊ नहीं आएगी। इसी तरह 12369 कुंभ एक्सप्रेस भी रविवार को निरस्त हो गई। यह ट्रेन सोमवार को लखनऊ नहीं आएगी। वापसी में रैक न मिलने से कुंभ एक्सप्रेस 29 दिसंबर को अपने आरंभिक स्टेशन से निरस्त होगी। यह ट्रेन 30 दिसंबर को लखनऊ नहीं आएगी।