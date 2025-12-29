Language
    बावरिया गैंग के दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक हेड कांस्टेबिल भी हुआ घायल

    By Manoj Kalina Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:07 AM (IST)

    बागपत में पुलिस मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी बावरिया गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार किए गए। शेखपुरा वन क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के प ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिनौली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गोली लगने से घायल हुए आरोपित इनामी दोनों भाई। 

    संवाद सूत्र, जागरण बागपत। खपराना गांव से पिछले माह हुई लाखों की चोरी के मामले में वांछित 25 हजार के इनामी बावरिया गैंग के बदमाशों को पुलिस ने रविवार रात शेखपुरा वन क्षेत्र से हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है।

    मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाशों के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद किए हैं।


    ये हुई थी घटना

    खपराना गांव में 16 नवंबर की रात किसान सुनील कुमार पुत्र सुखपाल के घर में घुसकर करीब डेढ़ बजे अज्ञात बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को कमरों में बंद कर दूसरे कमरों में सैफ में रखी करीब 80 हजार की नकदी सोने के चार चूड़ियां, बाली, गले का सेट, चार अंगूठी, झुमके नथ, टीका, चेन, झुमके व चांदी की पाजेब सहित लाखों के जेवरात व कीमती कपड़े साफ कर दिए थे।

    इस घटना में पुलिस की जांच में बावरिया गैंग के बदमाशों के नाम प्रकाश में आए थे। जिन पर एसपी की ओर से 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार शर्मा ने डेरा सच्चा सौदा आश्रम के सामने पार्किंग के पास पुलिस बल के साथ चेकिंग शुरू की।

    रात करीब आठ बजे एक बाइक पर वन क्षेत्र में दो युवक दिखे। जिनका पीछा किया गया तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसमें प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश शर्मा बाल-बाल बच गए। जबकि हेड कांस्टेबिल नीलेश दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

    पुलिस ने पीछा किया और जवाबी फायरिंग की तो दोनों बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस फायरिंग में दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को पकड़ लिया। दोनों घायलों व घायल हेड कांस्टेबिल को बिनौली सीएचसी पर ले जाकर भर्ती कराया गया।

    जिनमें से दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए प्रदीप व मिंटू पुत्रगण रतीराम निवासी हैदरनगर थाना व जनपद हापुड़ हैं। जिनके कब्जे से दो 315 बोर के तमंचे जिंदा व खोखा कारतूस, एक बाइक व चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। फिलहाल दोनों ने शेखपुरा गांव में किसी परिचित के यहां रखे होना बताया है।