जालंधर में दिनदहाड़े 12 चोरों ने शटर तोड़कर लूटा 50 लाख का सोना-चांदी, CCTV में कैद पूरी वारदात
जालंधर के शहीद बाबूलाल सिंह नगर में बब्बर ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई। दर्जनभर चोरों ने शटर तोड़कर 6 तोले सोना और 25 तोले चांदी चुरा ली, जिससे 50 ल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर के शहीद बाबूलाल सिंह नगर में स्थित बब्बर ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी का सामने आया है।
जहां दर्जन भर चोर दुकान के शटर को लोहे की सिब्बल से पहले तोड़ा फिर अंदर घुसे और गहने लेकर फरार हो गए।
वारदात के दौरान दुकान का शटर तोड़ते और अंदर चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए।
मामले की जानकारी देते हुए बब्बर ज्वेलर्स के मालिक सोनू बब्बर ने बताया कि चोर दुकान से 25 तोले चांदी और 6 तोले सोना लें गए, जिससे करीब उसका 50 लाख से ज्यादा नुकसान हुआ है।
उसे वारदात के पता सुबह चला, जिसकी शिकायत उसने थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस और एसीपी वेस्ट आतीश भाटिया मौके पर पहुंच गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों जांच में जुटी है।
