पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 2027 चुनाव के लिए 3 AICC सचिव नियुक्त; संगठन को मिलेगा नया जोश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। पार्टी ने अब पंजाब में तीन आल इंडिया कांग्रेस (एआइसीसी) के सचिव को जिम्मेदारी सौंपी है।

पहले रविंदरा दलवी ही यह जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब उनके साथ सूरज ठाकुर और हिना कावारे को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने जिलों और पार्टी के विभिन्न विंगों को भी तीन हिस्सों में बांट कर तीनों सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी है।

करीब दो दशक में यह पहला मौका है जब कांग्रेस की सचिव स्तर के तीन सह प्रभारी पंजाब में लगाए हों।

प्रदेश प्रभारी ने सूरज ठाकुर को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, एसबीएस नगर और रूपनगर का प्रभार सौंपा है।

इसी प्रकार से रविंदरा दलवी को जालंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और बठिंडा और हिना कावारे को मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना, मोगा, संगरूर, बरनाला, मालेरकोटला, पटियाला और पटियाला का प्रभार सौंपा है। इसी तरह तीनों सचिवों में पार्टी के विभिन्न विंगों को भी वितरित किया गया है। अभी तक सह प्रभारी के रूप में रविंदरा दलवी ही सारा कामकाज देख रहे थे।