अमृतसर में लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर ट्रक लूटा, स्कार्पियो में आए थे आरोपित, मारपीट कर तीन गांठें कपड़ा ले उड़े बदमाश
अमृतसर और जंडियाला गुरु के बीच टोल प्लाजा के पास शनिवार तड़के एक ट्रक चालक को पिस्तौल के बल पर लूट लिया गया। स्कार्पियो सवार दो बदमाशों ने चालक दलजीत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर व जंडियाला गुरु के बीच स्थित टोल प्लाजा के पास शनिवार तड़के हथियारबंद बदमाशों ने एक ट्रक चालक को घेर कर पिस्तौल के बल लूट की वारदात को अंजाम दिया है। स्कार्पियो सवार दो युवकों ने पहले ट्रक चालक के साथ मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया।
मिली जानकारी के अनुसार ट्रक में कपड़ा लदा हुआ था। मारपीट के बाद लुटेरे कपड़ों की गांठें लेकर फार हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक दलजीत सिंह अमृतसर से कपड़े का माल लुधियाना ले जा रहा था। ये घटना शनिवार सुबह करीब पांच बजे घटी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच ट्रक ड्राइवर के बयान दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैँ, ताकि संदिग्ध स्कार्पियो कार का पता चल सके। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
स्कार्पियो कार से ट्रक को ओवरटेक किया
दलजीत सिंह जब मानावाला टोल प्लाजा के पास पहुंचा, तभी एक स्कार्पियो गाड़ी उसके ट्रक के आगे आकर अचानक रुक गई। इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, स्कार्पियो से दो युवक नीचे उतरे और उसे ट्रक से जबरन उतार लिया।
आरोप है कि बदमाशों ने चालक के साथ मारपीट की। जब दलजीत सिंह ने विरोध किया तो आरोपितों ने पिस्तौल और दातर निकाल कर उसे जान से मारने की धमकी दी।
ट्रक पर चढ़े और कपड़ा चुराया
इसके बाद बदमाश ट्रक के पीछे लदे कपड़े की तीन गांठें उतार कर स्कार्पियो में रखीं और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रक चालक के बयान दर्ज कर लिए हैं।
आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपितों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
