अमृतसर में लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर ट्रक लूटा, स्कार्पियो में आए थे आरोपित, मारपीट कर तीन गांठें कपड़ा ले उड़े बदमाश

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर व जंडियाला गुरु के बीच स्थित टोल प्लाजा के पास शनिवार तड़के हथियारबंद बदमाशों ने एक ट्रक चालक को घेर कर पिस्तौल के बल लूट की वारदात को अंजाम दिया है। स्कार्पियो सवार दो युवकों ने पहले ट्रक चालक के साथ मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया।

मिली जानकारी के अनुसार ट्रक में कपड़ा लदा हुआ था। मारपीट के बाद लुटेरे कपड़ों की गांठें लेकर फार हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक दलजीत सिंह अमृतसर से कपड़े का माल लुधियाना ले जा रहा था। ये घटना शनिवार सुबह करीब पांच बजे घटी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच ट्रक ड्राइवर के बयान दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।