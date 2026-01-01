अमृतसर मेडिकल कालेज में स्थापित होगी जेनेटिक्स लैब; आनुवांशिकों एवं दुर्लभ रोगों की जांच एवं उपचार होगा

नितिन धीमान, अमृतसर। मेडिकल कालेज में अत्याधुनिक जेनेटिक्स और कैंसर डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना की जा रही है, जो आनुवांशिक और दुर्लभ रोगों की जांच, पहचान और उपचार के क्षेत्र में मील पत्थर साबित होगी। इस लैब के माध्यम से डीएनए, जीन, क्रोमोसोम और शुक्राणुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियों की सटीक जानकारी जुटाई जा सकेगी और समय रहते उपचार संभव हो पाएगा।

जेनेटिक्स लैब में डीएनए सीक्वेंसिंग और जीन एनालिसिस की अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। इसके जरिए किसी व्यक्ति के जीन में मौजूद दोष, म्यूटेशन या असामान्य बदलावों की पहचान की जा सकेगी। इससे यह पता लगाया जाएगा कि मरीज किन आनुवांशिक रोगों के प्रति संवेदनशील है।

लैब में कैंसर, मधुमेह, मस्कुलर डिस्ट्रफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, किडनी रोग, थायरायड, ब्लड डिसआर्डर और न्यूरोलाजिकल आनुवांशिक बीमारियों की जांच की सुविधा होगी। इन बीमारियों की शुरुआती अवस्था में पहचान होगी। लैब में नवविवाहित दंपतियों के लिए विशेष जेनेटिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। इस जांच से यह जानकारी मिल सकेगी कि दंपती किसी आनुवांशिक रोग के कोरियर तो नहीं हैं। इससे भविष्य में होने वाले बच्चों को इन रोगों से बचाने की तरकीब बनाई जा सकेगी।

जेनेटिक्स लैब के साथ एक जेनेटिक काउंसलिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। यहां विशेषज्ञ डाक्टर और काउंसलर मरीजों और उनके परिजनों को बीमारी, उसके कारण, भविष्य की संभावनाओं और उपचार विकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इससे मरीज मानसिक रूप से भी मजबूत हो सकेंगे।