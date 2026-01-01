वीरू हत्याकांड के तीन आरोपियों सहित टारगेट किलिंग गैंग अरेस्ट, 8 आरोपित गिरफ्तार, 10 पिस्तौल व कारतूस बरामद
पटियाला पुलिस ने वीरू सिंह हत्याकांड के बाद एक बड़े टारगेट किलिंग और रंगदारी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया ग
जागरण संवाददाता.पटियाला।संजय कॉलोनी निवासी नाबालिग वीरू सिंह के कत्ल के तीन आरोपितों सहित पटियाला पुलिस ने 9 सदस्य टारगेट किलिंग व रंगदारी गिरोह को पकड़ा है। मृतक के पिता पाली सिंह ने इलाके में अवैध हथियारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद सीआईए स्टाफ और थाना कोतवाली पटियाला ने ये संयुक्त कार्रवाई की है।
डीआईजी कुलदीप चहल और एसएसपी पटियाला आईपीएस वरुण शर्मा ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों से कुल 10 पिस्तौल बरामद की गई हैं। इनमें 9 पिस्तौलें .32 बोर की हैं, जबकि एक विदेशी पिस्तौल PX5 (.30 बोर) है। इसके अलावा पुलिस ने 19 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।
विदेश से चल रहा नेटवर्क
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह का सरगना बॉबी मोही, निवासी तफजलपुरा, पटियाला है, जो फिलहाल विदेश में बैठकर गिरोह का संचालन कर रहा था। बॉबी विदेश से अपने साथियों को टारगेट किलिंग, रंगदारी के लिए धमकियां देने और हमले करवाने के निर्देश देता था। फिलहाल बॉबी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
गिरफ्तार आरोपितों में गुरप्रीत दुग्गल निवासी गोपाल कॉलोनी, डिंपल कौशल उर्फ डिंपी, ध्रुव, प्रथम उर्फ चाहत, सचिन गुप्ता, दीपांशु उर्फ दीशू, हुसनप्रीत सिंह उर्फ हुसन और शौकत अली उर्फ करन शामिल हैं।
वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे आरोपी
डीआईजी चहल ने बताया कि थाना कोतवाली प्रभारी जसप्रीत काहलो, सीआईए इंचार्ज परदीप बाजवा और एसआई गुरपिंदर चहल की टीम वीरू सिंह हत्याकांड के आरोपितों की तलाश में थी।
इसी दौरान सूचना मिली कि गिरोह डकाला चुंगी इलाके में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। एसपी डी गुरबंस बैंस और डीएसपी सतनाम सिंह की निगरानी में की गई छापेमारी में गिरोह को काबू कर लिया गया।
