वीरू हत्याकांड के तीन आरोपियों सहित टारगेट किलिंग गैंग अरेस्ट, 8 आरोपित गिरफ्तार, 10 पिस्तौल व कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता.पटियाला।संजय कॉलोनी निवासी नाबालिग वीरू सिंह के कत्ल के तीन आरोपितों सहित पटियाला पुलिस ने 9 सदस्य टारगेट किलिंग व रंगदारी गिरोह को पकड़ा है। मृतक के पिता पाली सिंह ने इलाके में अवैध हथियारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद सीआईए स्टाफ और थाना कोतवाली पटियाला ने ये संयुक्त कार्रवाई की है।

