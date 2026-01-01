बठिंडा में नेपाली मोमोज विक्रेता पर जानलेवा हमला, दो लुटेरे गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर में बीती 27 दिसंबर की देर रात घर लौट रहे एक नेपाली रेहड़ी वाले पर तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों द्वारा लूट की नीयत से किए गए हमले के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके तीसरे साथी की तलाश जारी है।

डीएसपी सिटी वन अमृतपाल सिंह भाटी ने बताया कि तीन अज्ञात लुटेरों ने मोमोज की रेहड़ी लगाने वाले मन बहादुर पर लूट की नीयत से हमला किया था। उन्होंने कहा कि लूट से बचने की कोशिश में रेहड़ी वाले को लुटेरों ने तेजधार हथियारों से गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में उसके हाथ की उंगलियां कट गई थीं।

घायल की पहचान 30 वर्षीय मन बहादुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और वर्तमान में बठिंडा की ठंडी सड़क के पास किराये के कमरे में रह रहा था। घटना के समय मन बहादुर प्रताप नगर गली नंबर एक डी में मोमोज बेचने के बाद अपनी रेहड़ी लेकर कमरे की ओर जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन लुटेरों ने उसे घेर लिया और किरपान से हमला कर दिया।

हमले से बचने के लिए मन बहादुर ने अपना हाथ सिर के आगे किया, लेकिन तेज वार के कारण उसकी उंगलियां कट गईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायल को बचाया, जबकि लोगों को आता देख लुटेरे मौके से फरार हो गए।

डीएसपी ने बताया कि इसके बाद लुटेरों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसके आधार पर दो आरोपियों की पहचान साहिल निवासी जनता नगर और लखविंदर सिंह उर्फ लक्की भाठ निवासी गोपाल नगर के रूप में हुई है।