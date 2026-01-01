Language
    बठिंडा में नेपाली मोमोज विक्रेता पर जानलेवा हमला, दो लुटेरे गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:51 PM (IST)

    बठिंडा में 27 दिसंबर की रात एक नेपाली मोमोज विक्रेता मन बहादुर पर लूट के इरादे से हमला किया गया था। तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने उसे तेजधार हथियार स ...और पढ़ें

    नेपाली मोमोज विक्रेता पर हमला करने वाले गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर में बीती 27 दिसंबर की देर रात घर लौट रहे एक नेपाली रेहड़ी वाले पर तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों द्वारा लूट की नीयत से किए गए हमले के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके तीसरे साथी की तलाश जारी है।

    डीएसपी सिटी वन अमृतपाल सिंह भाटी ने बताया कि तीन अज्ञात लुटेरों ने मोमोज की रेहड़ी लगाने वाले मन बहादुर पर लूट की नीयत से हमला किया था। उन्होंने कहा कि लूट से बचने की कोशिश में रेहड़ी वाले को लुटेरों ने तेजधार हथियारों से गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में उसके हाथ की उंगलियां कट गई थीं।

    घायल की पहचान 30 वर्षीय मन बहादुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और वर्तमान में बठिंडा की ठंडी सड़क के पास किराये के कमरे में रह रहा था। घटना के समय मन बहादुर प्रताप नगर गली नंबर एक डी में मोमोज बेचने के बाद अपनी रेहड़ी लेकर कमरे की ओर जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन लुटेरों ने उसे घेर लिया और किरपान से हमला कर दिया।

    हमले से बचने के लिए मन बहादुर ने अपना हाथ सिर के आगे किया, लेकिन तेज वार के कारण उसकी उंगलियां कट गईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायल को बचाया, जबकि लोगों को आता देख लुटेरे मौके से फरार हो गए।

    डीएसपी ने बताया कि इसके बाद लुटेरों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसके आधार पर दो आरोपियों की पहचान साहिल निवासी जनता नगर और लखविंदर सिंह उर्फ लक्की भाठ निवासी गोपाल नगर के रूप में हुई है।

    उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कबूल किया है कि वे किसी अन्य व्यक्ति की पिटाई करने के इरादे से हथियारों से लैस होकर आए थे, लेकिन जब वह व्यक्ति नहीं मिला तो उन्होंने रेहड़ी वाले पर हमला कर दिया। डीएसपी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई दो किरपानें बरामद की गई हैं। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।