    निलंबित DIG भुल्लर जेल से बाहर आएगा या नहीं? रिश्वत केस में जमानत याचिका पर सुनवाई कल

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:15 PM (IST)

    निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की रिश्वत मामले में जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। भुल्लर ने पिछले महीने अर्जी दाय ...और पढ़ें

    16 अक्टूबर को सीबीआई ने भुल्लर को आठ लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। भुल्लर ने पिछले महीने रिश्वत मामले में जमानत अर्जी दायर की थी। भुल्लर के वकील का कहना है कि इस मामले में सीबीआई चार्जशीट दखिल कर चुकी है।

    आरोपित करीब ढाई महीने से जेल में है और ट्रायल शुरू होने में काफी समय लगेगा। अब सीबीआई को जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करना है। इससे पहले भुल्लर ने आय से अधिक संपत्ति में भी जमानत अर्जी दायर की थी जिसमें उनके वकील ने चालान पेश न होने का हवाला दिया था। हालांकि, इस दलील को अदालत ने नहीं माना था और जमानत अर्जी रद कर दी थी।

    16 अक्टूबर को सीबीआई ने भुल्लर को आठ लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके साथ एक बिचौलिया कृष्णु शारदा भी पकड़ा गया था। सीबीआई को जांच के दौरान भुल्लर के घर से साढ़े करोड़ रुपये कैश और काफी संपत्ति का रिकाॅर्ड भी मिला था। जिसके बाद भुल्लर पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज कर लिया गया था।