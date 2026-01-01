Language
    गुरदासपुर: नए साल के जश्न के बीच बड़ी वारदात, घर में घुसकर लाखों की नकदी; सोने और चांदी के गहने चोरी

    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:38 PM (IST)
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:38 PM (IST)

    काहनूवान के दारापुर गांव में नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक घर में चोरी हो गई। चोरों ने बुधवार रात घर में घुसकर दो लाख रुपये नकद, दो तोले से अधिक सोना औ ...और पढ़ें

    नए साल के जश्न के बीच बड़ी वारदात। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, काहनूवान (गुरदासपुर)। एक तरफ यहां बुधवार की रात को लोग नववर्ष के जश्न में डूबे हुए थे, वहीं पुलिस थाना भैणी मियां खां क्षेत्र के अधीन आते गांव दारापुर में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने में मशरुफ रहे। जहां पर चोरों ने बुधवार की मध्यरात्रि को एक घर में घुसकर दो लाख रुपए की नकदी, दो तोले से अधिक सोने और चांदी के गहने चोरी करके ले गए।

    पीड़िता राज पत्नी प्रेम मसीह निवासी दारापुर ने बताया कि बुधवार की रात करीब साढ़े दस बजे उसका परिवार गांव के चर्च में चल रहे धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। जब उसका परिवार रात साढ़े 12 बजे के करीब वापिस घर लौटा तो देखा कि उनके घर के कमरे की खिलाड़ी को लगी लोहे की गरिल और शीशा टूटा हुआ था।

    जब उन्होंने अंदर दाखिल होकर देखा तो अलमारी में से दो लाख रुपये की नकदी, दो तोले से अधिक सोने और चांदी के गहने गायब थे। उन्होंने बताया कि चोर गिरोह घर की छत पर बनी मोंटी के माध्यम से घर में दाखिल हुए। यह पैसे उन्होंने किसी को देने के लिए अपने घर में रखे हुए थे।

    चोरी की सूचना संबंधी थाना भैणी मियां खां की पुलिस को कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने संदेह जताया है कि चोरी की इस वारदात को अंजाम किसी भेदी ने दिया है, क्योंकि उसे यह पता था कि घर में पैसे पड़े हुए हैं और घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है।