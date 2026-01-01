गुरदासपुर: नए साल के जश्न के बीच बड़ी वारदात, घर में घुसकर लाखों की नकदी; सोने और चांदी के गहने चोरी

संवाद सूत्र, काहनूवान (गुरदासपुर)। एक तरफ यहां बुधवार की रात को लोग नववर्ष के जश्न में डूबे हुए थे, वहीं पुलिस थाना भैणी मियां खां क्षेत्र के अधीन आते गांव दारापुर में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने में मशरुफ रहे। जहां पर चोरों ने बुधवार की मध्यरात्रि को एक घर में घुसकर दो लाख रुपए की नकदी, दो तोले से अधिक सोने और चांदी के गहने चोरी करके ले गए।

पीड़िता राज पत्नी प्रेम मसीह निवासी दारापुर ने बताया कि बुधवार की रात करीब साढ़े दस बजे उसका परिवार गांव के चर्च में चल रहे धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। जब उसका परिवार रात साढ़े 12 बजे के करीब वापिस घर लौटा तो देखा कि उनके घर के कमरे की खिलाड़ी को लगी लोहे की गरिल और शीशा टूटा हुआ था।

जब उन्होंने अंदर दाखिल होकर देखा तो अलमारी में से दो लाख रुपये की नकदी, दो तोले से अधिक सोने और चांदी के गहने गायब थे। उन्होंने बताया कि चोर गिरोह घर की छत पर बनी मोंटी के माध्यम से घर में दाखिल हुए। यह पैसे उन्होंने किसी को देने के लिए अपने घर में रखे हुए थे।