    अमृतसर में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर के साथ जिम में मारपीट, हिस्सेदारी को लेकर विवाद हुआ, हिंसक हुआ झगडा

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में एक जिम में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर अमनदीप सिंह के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जिम की हिस्सेदारी को लेकर विवाद हुआ, जिस

    Hero Image

    मारपीट का सीसीटीवी आया सामने।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू स्थित एक जिम में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जिम की हिस्सेदारी और आपसी संबंधों से जुड़े विवाद के चलते यह मामला हिंसक हो गया।

    पीड़ित बॉडी बिल्डर अमनदीप सिंह उर्फ अमन का आरोप है कि उसकी मंगेतर ने जिम में उसके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

    

    जानकारी के अनुसार अमनदीप सिंह एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत चुके हैं। अमन ने बताया कि वह और मनप्रीत नामक युवती पिछले करीब पांच वर्षों से आपसी रिश्ते में थे और दोनों मिलकर जिम का साझा कारोबार चला रहे थे।

    पैसों को लेकर चल रहा विवाद

    कुछ समय से जिम की हिस्सेदारी और पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि जिम के अंदर ही हाथापाई हो गई। अमन का आरोप है कि विवाद के दौरान उसकी मंगेतर ने उसके बाल खींचे और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं।

    अमन का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रही है और इसके बावजूद अभी तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

    युवती भी शिकायत लेकर पहुंची पुलिस के पास

    वहीं दूसरी ओर युवती मनप्रीत ने भी अमन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि उसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है, जिस संबंध में उसने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाए जाने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों की शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। मामले की निष्पक्षता से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

