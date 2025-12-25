अमृतसर में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर के साथ जिम में मारपीट, हिस्सेदारी को लेकर विवाद हुआ, हिंसक हुआ झगडा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू स्थित एक जिम में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जिम की हिस्सेदारी और आपसी संबंधों से जुड़े विवाद के चलते यह मामला हिंसक हो गया। पीड़ित बॉडी बिल्डर अमनदीप सिंह उर्फ अमन का आरोप है कि उसकी मंगेतर ने जिम में उसके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार अमनदीप सिंह एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत चुके हैं। अमन ने बताया कि वह और मनप्रीत नामक युवती पिछले करीब पांच वर्षों से आपसी रिश्ते में थे और दोनों मिलकर जिम का साझा कारोबार चला रहे थे।