    अमृतसर में युवक ने छाती से सटा मारी गोली, दो सगे भाइयों पर हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    अमृतसर के बल कलां गांव में पुरानी रंजिश के चलते दोस्तों ने दो सगे भाइयों पर गोली चला दी। इस हमले में 22 वर्षीय सिमरनजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, ...और पढ़ें

    Hero Image

    मृतक के गले मिल रोते हुए परिजन।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में आपसी रंजिश ने मंगलवार शाम खूनी रूप ले लिया, जब दोस्तों ने ही दो सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस सनसनीखेज वारदात में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। 

    घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घटना अमृतसर के गांव बल कलां की है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और पांच से छह दिन पहले किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी। 

    इसी रंजिश के चलते मंगलवार शाम दोनों गुट गांव के ही जंज घर में बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, लेकिन कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया।

    इलाज के लिए अस्पताल लाया गया घायल काबल सिंह। 

    बातचीत के बीच युवक ने की फायरिंग

    आरोप है कि इसी दौरान एक पक्ष के युवकों ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में दो सगे भाइयों सिमरनजीत सिंह (22) और काबल सिंह को गोलियां लगीं। आरोपियों ने सिमरनजीत की छाती से सटाकर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि काबल सिंह के पैर में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    अस्पताल में युवक को मृत घोषित किया

    गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों भाइयों को घायल अवस्था में अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सिमरनजीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि काबल सिंह का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत गंभीर बनी हुई है।

    घायल काबल सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आरोपियों के पास पिस्टल है। मामूली कहासुनी के दौरान सनी और हैप्पी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और करीब पांच राउंड फायर किए। एक गोली सिमरनजीत को बेहद नजदीक से मारी गई।

    एएसआई जोगिंदर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

