अमृतसर में युवक ने छाती से सटा मारी गोली, दो सगे भाइयों पर हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में आपसी रंजिश ने मंगलवार शाम खूनी रूप ले लिया, जब दोस्तों ने ही दो सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस सनसनीखेज वारदात में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घटना अमृतसर के गांव बल कलां की है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और पांच से छह दिन पहले किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी।