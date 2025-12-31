Punjab News: बटाला में खाना बनाते वक्त फटा छोटा गैस सिलेंडर, एक बच्चे सहित परिवार के 5 सदस्य झुलसे
बटाला के आलोवाल गांव में बुधवार सुबह खाना बनाते समय एक छोटा गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में एक बालक सहित एक ही परिवार के पांच सदस्य झुलस गए। परिवार क ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला के गांव आलोवाल में बुधवार सुबह एक छोटा गैस सिलेंडर फट गया। हादसा तब हुआ, जब एक प्रवासी परिवार का खाना बना रहा था। हादसे में परिवार के पांच सदस्य झुलस गए। जिनमें एक बालक भी शामिल है।
गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि वह सुबह सैर के लिए निकला था कि उसने एक धमाका सुना, उसने कहा कि धमाके की आवाज सुनते ही वह वहां गया जहां पर ब्लास्ट हुआ था । उक्त व्यक्ति के अनुसार जहां ब्लास्ट हुआ वह परिवार सुबह गैस पर चावल बना रहा था कि अचानक सिलेंडर को आग लग गई और घर के मुखिया रघुवंशी ने सिलेंडर को उठाकर बाहर खुले में फेंक दिया तो एक दम ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी । सिविल अस्पताल की इमर्जेंसी में तैनात डॉ ने बताया कि करीब 9 बजे पांच लोगों को सिविल अस्पताल लाया गया, जिसमें अनंत 6 वर्ष, प्रताप 18, मीना 35, रघुवंशी 30 तथा प्रकाश 20 वर्ष के हैं, जिनको उपचार के लिए सिविल में भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया गया है और सभी की हालत खतरे से बाहर है।
