पंजाब में ठंड और धुंध के कारण स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी तक बढ़ीं, मंत्री हरजोत बैंस बोले- 8 को खुलेंगे
पंजाब सरकार ने राज्य में बढ़ती ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के कारण सभी स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार ने राज्य में तेज ठंड, घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए सभी सरकारी, एडेड, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में 7 जनवरी 2026 तक छुट्टियां बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों की जानकारी दी।
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों व स्टाफ की सेहत व सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सभी स्कूल 8 जनवरी से सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश पर यह फैसला लिया गया। पहले स्कूल 1 जनवरी को खुलने वाले थे, लेकिन मौसम की मार ने इसे आगे टाल दिया।
राज्य में ठंड लगातार बढ़ रही है। सभी मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4-6 डिग्री तक गिरा है, जबकि दृश्यता 50 मीटर से कम हो गई। मौसम विभाग ने 1 से 6 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फीली हवाओं की चेतावनी दी है।
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ…</p>— Harjot Singh Bains (@harjotbains) <a href="https://twitter.com/harjotbains/status/2006282589439406115?ref_src=twsrc%5Etfw">December 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
यूनियनों ने छुटि्टयां बढ़ने व समय बदलने की मांग रखी थी
बीते दिनों शिक्षक यूनियनों ने भी मांग की थी कि प्राइमरी कक्षाओं के लिए समय बदला जाए या छुट्टियां बढ़ाई जाएं। लुधियाना में शिक्षकों ने 10 बजे से स्कूल शुरू करने का सुझाव दिया था। यह कदम उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तर्ज पर है, जहां दिल्ली व हरियाणा ने भी छुट्टियां बढ़ाईं।
