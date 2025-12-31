पंजाब में ठंड और धुंध के कारण स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी तक बढ़ीं, मंत्री हरजोत बैंस बोले- 8 को खुलेंगे

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार ने राज्य में तेज ठंड, घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए सभी सरकारी, एडेड, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में 7 जनवरी 2026 तक छुट्टियां बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों की जानकारी दी।

