52.81 करोड़ विवादित टेंडर मामले में कार्रवाई, एसई के नेतृत्व में 5 मेंबरी कमेटी गठित, बोलीदाताओं के दस्तावेज फिर से चेक होंगे

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नगर सुधार ट्रस्ट के 52.81 करोड़ के टेंडर मामले में स्थानीय सरकार विभाग के सचिव मंजीत सिंह बराड़ ने तकनीकी कमेटी गठित की। इसमें एसई बूटा राम, एक्सईएन मंदीप सिंह, एसडीओ परमिंदर सिंह, एसडीओ जसकरणबीर सिंह और जेई वरुण गुप्ता को कमेटी में रखा गया है। यह कमेटी सभी बोलीदाताओं को अपने दस्तावेज पेश करने का मौका देगी।

इसके बाद तकनीकी मूल्यांकन किय जाएगा। यह कमेटी एडीसी शहरी विकास की तरफ से विवादित टेंडर की जांच को लेकर दी गई रिपोर्ट के आधार पर गठित की गई है। इस मामले में पहले कथित फेवर करने के आरोप में एसएसपी विजिलेंस लखबीर सिंह को सस्पेंड किया गया था। इसके बाद नगर सुधार ट्रस्ट के एसई, दो एक्सईएन सहित 7 अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं कमेटी में शामिल अधिकारियों को उनकी जगह पर तैनात किया गया है।