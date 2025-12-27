डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की, पंजाब की शिवालिक रेंज की रक्षा की अपील, बयान से राजनीति में हलचल
डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने शिवालिक रेंज की सुरक्षा पर गृहमंत्री अमित शाह की सराहना की है, जिससे पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा शिवालिक रेंज की रक्षा के वादे के बावजूद भूमि हड़पने वालों के साथ गठजोड़ के आरोपों के बीच, कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर गृहमंत्री अमित शाह की सराहना की है। उन्होंने इस मुद्दे पर गृहमंत्री के सहयोग और उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया।
डॉ. नवजोत कौर के इस बयान से पंजाब की राजनीति में फिर से हलचल शुरू हो गई है। डॉ. नवजोत सिद्धू ने अपने पोस्ट में कहा कि पंजाब के लोगों का संघर्ष अब रंग ला रहा है, और अब पंजाबी अपनी ज़मीन और जंगलों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, जो पहले से ही अपने सबसे निचले स्तर – 3.6% – पर पहुंच चुके हैं।
यह भी पढ़ें- कड़ाके की ठंड, पक्षियों और जानवरों के लिए छतबीड़ जू में बचाव के विशेष, रूम हीटर तक का प्रबंध
नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब की शिवारिक रेंज को भूमि हड़पने वालों से बचाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन अब वह खुद उन हड़पने वालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सिद्धू ने गृहमंत्री अमित शाह, पंजाब के राज्यपाल और कानूनी क्षेत्र के उनके समर्पित साथियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनकी इस लड़ाई में उनका समर्थन किया और पंजाबी समाज को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की।
पंजाब को एकजुट होने की जरूरत
इस मुद्दे पर जोर देते हुए, सिद्धू ने यह भी कहा कि पंजाबी अब एकजुट होकर अपनी धरती और जंगलों की रक्षा के लिए खड़े हो गए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि शिवारिक रेंज की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि यह पंजाब की धरोहर है और इसकी रक्षा करना हर पंजाबी का कर्तव्य है।
यह भी पढ़ें- फतेहगढ़ साहिब: गांव में नहीं था मस्जिद, इबादत के लिए दूसरे गांव जाते थे मुस्लिम समुदाय; सिख महिला ने दान कर दी अपनी जमीन
गृहमंत्री अमित शाह के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करते हुए सिद्धू ने कहा कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आपके समर्थन से हम इस संघर्ष को जीत सकते हैं।
नितिन गड़करी से भी कर चुकी मुलाकात
डॉ. नवजोत कौर की यह पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले वह दिल्ली में नितिन गड़करी से मिली थी। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर नेता डॉ. प्रवीण तोगड़िया से भी मुलाकात की थी। भाजपा नेताओं से लगाता हो रही ये मुलाकातों के बाद अब पंजाब की राजनीति में हलचल भी पैदा हो रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।