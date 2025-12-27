डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की, पंजाब की शिवालिक रेंज की रक्षा की अपील, बयान से राजनीति में हलचल

जागरण संवाददाता, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा शिवालिक रेंज की रक्षा के वादे के बावजूद भूमि हड़पने वालों के साथ गठजोड़ के आरोपों के बीच, कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर गृहमंत्री अमित शाह की सराहना की है। उन्होंने इस मुद्दे पर गृहमंत्री के सहयोग और उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया।

डॉ. नवजोत कौर के इस बयान से पंजाब की राजनीति में फिर से हलचल शुरू हो गई है। डॉ. नवजोत सिद्धू ने अपने पोस्ट में कहा कि पंजाब के लोगों का संघर्ष अब रंग ला रहा है, और अब पंजाबी अपनी ज़मीन और जंगलों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, जो पहले से ही अपने सबसे निचले स्तर – 3.6% – पर पहुंच चुके हैं।