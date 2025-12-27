पंजाब से नशा और गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सीएम मान का सख्त रुख, अब तक 85 हजार से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने और इसे अपराध मुक्त बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। पंजाब पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में नशा तस्करी और गुंडागर्दी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि पंजाब सरकार 'नशा मुक्त पंजाब' के अपने संकल्प को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सरकार के अब तक के कार्यकाल में पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई की है। रिपोर्ट के अनुसार, अब तक राज्य भर में कुल 85,418 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि पंजाब पुलिस नशा माफिया की कमर तोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय है।

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।



ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 85,418 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ… pic.twitter.com/HKLUCWcvZd — AAP Punjab (@AAPPunjab) December 27, 2025 दोषसिद्धि दर में ऐतिहासिक सुधार न केवल गिरफ्तारी, बल्कि अपराधियों को कानून के जरिए सजा दिलाने में भी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री मान ने जानकारी दी कि एनडीपीएस (NDPS) मामलों में अब दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) बढ़कर 88% हो गई है। यह उच्च दर पुलिस की बेहतर जांच प्रक्रिया और कानूनी पैरवी का परिणाम है, जिससे नशा तस्करों के मन में कानून का खौफ पैदा हुआ है। गुंडागर्दी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने गुंडागर्दी को पूरी तरह से खत्म करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत यानी 1 जनवरी, 2025 से अब तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 916 असामाजिक तत्वों (गुंडों) को सलाखों के पीछे भेजा है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि राज्य की कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

सुरक्षित पंजाब के लिए प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोहराया कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस राज्य के नागरिकों को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मान ने कहा, "हमारा लक्ष्य पंजाब और पंजाबियों को हर प्रकार के अपराध से सुरक्षित रखना है, ताकि हर नागरिक बिना किसी डर के आरामदायक जीवन जी सके।"