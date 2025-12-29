UPKL: हिमेश तेवतिया और पंकज ठाकुर ने किया चमकीला प्रदर्शन, चौथे दिन पैंथर्स-चैलेंजर्स ने दर्ज की शानदार जीत

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। उत्‍तर प्रदेश कबड्डी लीग के दूसरे सीजन का रोमांच दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। चौथे दिन कुल चार मुकाबले खेले गए, जिसमें एक मैच का नतीजा एकतरफा रहा जबकि तीन मुकाबले बेहद करीबी अंतर के रहे। युवा रेडर हिमेश तेवतिया और पंकज ठाकुर ने गजब का प्रदर्शन करके फैंस का दिल जीता।

चलिए आपको बताते हैं कि चौथे दिन के मैचों का नतीजा क्‍या रहा। पूर्वांचल-अलीगढ़ मैच में कांटे की टक्‍कर चौथे दिन का पहला मुकाबला पूर्वांचल पैंथर्स और अलीगढ़ टाइगर्स के बीच खेला गया। युवा रेडर हिमेश तेवतिया के गजब प्रदर्शन की मदद से पूर्वांचल पैंथर्स ने अलीगढ़ टाइगर्स को केवल एक अंक के अंतर से मात दी। नोएडा इंडोर स्‍टेडियम पर खेले गए मैच में पूर्वांचल पैंथर्स ने अलीगढ़ टाइगर्स को 38-37 के स्‍कोर से मात दी।

संगम के सामने योद्धास ने टेके घुटने वहीं, दिन का दूसरा मुकाबला संगम चैलेंजर्स और यमूना योद्धास के बीच खेला जाएगा। संगम ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए योद्धास को 33 अंक के अंतर से पटखनी दी। चैलेंजर्स ने यमूना को 52-29 के स्‍कोर से हराया। पंकज ठाकुर संगम की जीत के हीरो रहे, जिन्‍होंने 13 रेड अंक हासिल किए। गौतम सिंह ने 10 रेड अंक के साथ उनका अच्‍छा योगदान दिया। यमूना योद्धास की तरफ से ऋतिक शर्मा ने 15 अंक हासिल किए, लेकिन उन्‍हें टीम से किसी का समर्थन नहीं मिला। यही वजह रही कि यमूना योद्धास को करारी शिकस्‍त सहनी पड़ी।

ब्रिज स्‍टार्स ने गाजियाबाद को घेरा दिन का तीसरे मैच ने एक बार फिर रोमांच की हदें पार की, जहां ब्रिज स्‍टार्स ने नजदीकी मुकाबले में गजब गाजियाबाद को दो अंक के अंतर से पीटा। ब्रिज स्‍टार्स ने गजब गाजियाबाद को 35-33 से मात दी। ब्रिज स्‍टार्स की खास बात रही कि उसने दो बार गाजियाबाद को ऑलआउट किया, लेकिन गजब ने दमदार वापसी करके मैच रोमांचकारी बना दिया। मैच की निर्णायक रेड बेहद शानदार रही। गजब ने टेकल प्रयास में जल्‍दबाजी कर दी, जिसके कारण मुकाबला टाई-ब्रेक से ब्रिज स्‍टार्स के पक्ष में चला गया।