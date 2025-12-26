स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। उत्‍तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) का बुधवार को नोएडा इंडोर स्‍टेडियम में भव्‍य आयोजन हुआ। पहले दिन कुल चार मुकाबले खेले गए, जिसमें गत चैंपियन लखनऊ लायंस, नोएडा निंजास, अलीगढ़ टाइगर्स और यमूना योद्धास ने अपने-अपने मुकाबले जीते। चार में से तीन मुकाबले बेहद रोमांचक हुए।

नोएडा निंजास की करीबी जीत यूपीकेएल के दूसरे सीजन का उद्घाटन मुकाबला नोएडा निंजास और कानपुर वॉरियर्स के बीच खेला गया। नोएडा निंजास ने इस मुकाबले को 39-36 के स्‍कोर से जीता। नोएडा निंजास ने कानपुर वॉरियर्स को तीन अंक के अंतर से मात दी।

लखनऊ की शाही जीत वहीं, दिन का दूसरा मुकाबला गत चैंपियन लखनऊ लायंस और गंगा किंग्‍स ऑफ मिर्जापुर के बीच खेला गया। लखनऊ ने एकतरफा मैच में मिर्जापुर को 49-23 के स्‍कोर से पटखनी दी। लायंस ने 26 अंक के अंतर से गंगा किंग्‍स ऑफ मिर्जापुर को चित किया। अर्जुन देशवाल ने लखनऊ की जीत में अहम भूमिका निभाई। लखनऊ ने मैच के दौरान छह बार मिर्जापुर को ऑलआउट किया।

अलीगढ़ टाइगर्स की रोमांचक जीत दिन का तीसरा मुकाबला अलीगढ़ टाइगर्स और गजब गाजियाबाद के बीच खेला गया। हाई स्‍कोरिंग मैच में टाइगर्स ने गाजियाबाद को 4 अंक के अंतर से पटखनी दी। अलीगढ़ ने 46-42 के स्‍कोर के साथ मैच अपने नाम किया।