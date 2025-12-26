UPKL: गत चैंपियन लखनऊ और नोएडा की विजयी शुरुआत, हाई स्कोरिंग मैच में गजब गाजियाबाद ने झेली शिकस्त
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) का बुधवार को नोएडा इंडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन हुआ। पहले दिन कुल चार मुकाबले खेले गए, जिसमें गत चैंपियन लखनऊ लायंस, नोएडा निंजास, अलीगढ़ टाइगर्स और यमूना योद्धास ने अपने-अपने मुकाबले जीते। चार में से तीन मुकाबले बेहद रोमांचक हुए।
नोएडा निंजास की करीबी जीत
यूपीकेएल के दूसरे सीजन का उद्घाटन मुकाबला नोएडा निंजास और कानपुर वॉरियर्स के बीच खेला गया। नोएडा निंजास ने इस मुकाबले को 39-36 के स्कोर से जीता। नोएडा निंजास ने कानपुर वॉरियर्स को तीन अंक के अंतर से मात दी।
लखनऊ की शाही जीत
वहीं, दिन का दूसरा मुकाबला गत चैंपियन लखनऊ लायंस और गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर के बीच खेला गया। लखनऊ ने एकतरफा मैच में मिर्जापुर को 49-23 के स्कोर से पटखनी दी। लायंस ने 26 अंक के अंतर से गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर को चित किया। अर्जुन देशवाल ने लखनऊ की जीत में अहम भूमिका निभाई। लखनऊ ने मैच के दौरान छह बार मिर्जापुर को ऑलआउट किया।
अलीगढ़ टाइगर्स की रोमांचक जीत
दिन का तीसरा मुकाबला अलीगढ़ टाइगर्स और गजब गाजियाबाद के बीच खेला गया। हाई स्कोरिंग मैच में टाइगर्स ने गाजियाबाद को 4 अंक के अंतर से पटखनी दी। अलीगढ़ ने 46-42 के स्कोर के साथ मैच अपने नाम किया।
यमूना योद्धास की करीबी जीत
पहले दिन का चौथा व आखिरी मैच यमूना योद्धास और ब्रिज स्टार्स के बीच खेला गया। इस नाटकीय मैच में यमूना योद्धास ने 2 अंक से जीत दर्ज की। यमूना योद्धास ने ब्रिज स्टार्स को रोमांचक मैच में 42-40 के स्कोर से परास्त किया। मैच में जब 30 सेकंड का समय बचा था, तब यमूना योद्धास ने निर्णायक रेड पूरी की और मजबूत डिफेंस करके दो अंक हासिल किए। यही दोनों टीमों के बीच जीत का अंतर भी रहा।
