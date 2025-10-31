PKL 12 Final: दबंग दिल्ली ने डिफेंड किया खिताब, दूसरी बार बना चैंपियन; पुनेरी पल्टन को 3 अंक से हराया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दबंग दिल्ली ने शुक्रवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन धूल चटाई। इस जीत के साथ ही दबंग दिल्ली ने अपने खिताब का बचाव किया। वह दूसरी बार चैंपियन बना। दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराया।

पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद दो या उससे अधिक बार खिताब जीतने वाली दिल्ली तीसरी टीम बन गई है। साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने, जिन्होंने कोच और कप्तान के तौर पर खिताब जीता है।

दिल्ली के स्टार परफॉर्मर दिल्ली की जीत में नीरज नरवाल (9) और अजिंक्य पवार (6) ने अहम भूमिका निभाई। आशू (2) के नहीं चल पाने की स्थिति में दिल्ली के डिफेंस ने भी अच्छा काम किया और 10 अंक बटोरे। फजल अत्राचली पूरे मैच में नहीं चले, लेकिन अंतिम मिनट में आदित्य शिंदे (10) का शिकार कर उन्होंने दिल्ली की जीत पक्की कर दी।

मैच की बात करें तो दंबग दिल्ली के रेडर आशू पहली ही रेड पर लपके गए। दिल्ली 10 मिनट तक अपना खाता नहीं खोल सकी। हालांकि, इसके बाद नीरज नरवाल की बदौलत दिल्ली ने पल्टन को एक बार ऑलआउट कर बढ़त हासिल कर ली। हाफटाइम तक दिल्ली ने 24-18 के साथ बढ़त बनाए रखी।

पुनेरी ने किया पलटवार ब्रेक के बाद दिल्ली ने चैंपियन की तरफ खेला। आशू ने बोनस लेकर अपना खाता खोला। दिल्ली ने एक समय 8 की लीड ले ली थी। पुनेरी के आदित्य ने रनिंग हैंड टच के साथ अंक बटोरे। फिर पुनेरी ने दिल्ली को ऑल आउट कर स्कोर 25-28 कर दिया। आखिरी के मिनट में आदित्य ने मल्टीप्वाइंटर के साथ स्कोर 28-29 कर दिया था।