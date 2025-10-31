Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PKL 12 Final: दबंग दिल्ली ने डिफेंड किया खिताब, दूसरी बार बना चैंपियन; पुनेरी पल्टन को 3 अंक से हराया

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:12 PM (IST)

    दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराकर दूसरी बार PKL का खिताब जीता। पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद दो या उससे अधिक बार खिताब जीतने वाली दिल्ली तीसरी टीम बन गई है। साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने, जिन्होंने कोच और कप्तान के तौर पर खिताब जीता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दबंग दिल्ली ने जीता दूसरी बार खिताब। फोटो- PKL

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दबंग दिल्ली ने शुक्रवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन धूल चटाई। इस जीत के साथ ही दबंग दिल्ली ने अपने खिताब का बचाव किया। वह दूसरी बार चैंपियन बना। दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना पाइरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद दो या उससे अधिक बार खिताब जीतने वाली दिल्ली तीसरी टीम बन गई है। साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने, जिन्होंने कोच और कप्तान के तौर पर खिताब जीता है।

    दिल्ली के स्टार परफॉर्मर

    दिल्ली की जीत में नीरज नरवाल (9) और अजिंक्य पवार (6) ने अहम भूमिका निभाई। आशू (2) के नहीं चल पाने की स्थिति में दिल्ली के डिफेंस ने भी अच्छा काम किया और 10 अंक बटोरे। फजल अत्राचली पूरे मैच में नहीं चले, लेकिन अंतिम मिनट में आदित्य शिंदे (10) का शिकार कर उन्होंने दिल्ली की जीत पक्की कर दी।

    मैच की बात करें तो दंबग दिल्ली के रेडर आशू पहली ही रेड पर लपके गए। दिल्ली 10 मिनट तक अपना खाता नहीं खोल सकी। हालांकि, इसके बाद नीरज नरवाल की बदौलत दिल्ली ने पल्टन को एक बार ऑलआउट कर बढ़त हासिल कर ली। हाफटाइम तक दिल्ली ने 24-18 के साथ बढ़त बनाए रखी।

    पुनेरी ने किया पलटवार

    ब्रेक के बाद दिल्ली ने चैंपियन की तरफ खेला। आशू ने बोनस लेकर अपना खाता खोला। दिल्ली ने एक समय 8 की लीड ले ली थी। पुनेरी के आदित्य ने रनिंग हैंड टच के साथ अंक बटोरे। फिर पुनेरी ने दिल्ली को ऑल आउट कर स्कोर 25-28 कर दिया। आखिरी के मिनट में आदित्य ने मल्टीप्वाइंटर के साथ स्कोर 28-29 कर दिया था।

    अंत में दिल्ली ने मारी बाजी

    आदित्य फिर रेड पर गए, लेकिन फजल ने उन्हें लपक दिल्ली की जीत पक्की कर दी। फिर आशू गए और एक अंक लेकर दिल्ली को 3 अंक से जीत और दूसरा खिताब दिला दिया। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह चौथा मैच था और पहली बार मैच का परिणाम निर्धारित समय में खत्म हुआ। इससे पहले के तीनों मुकाबले टाई रहे थे।

    यह भी पढ़ें- Pardeep Narwal ने अचानक संन्‍यास लेकर फैंस को चौंकाया, नीलामी में बेकद्री के कारण टूट गया 'डुबकी किंग' का दिल