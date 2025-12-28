UPKL Season 2 Day 3: तुषार कपूर ने बढ़ाया खिलाड़ियों का जोश... तीसरे दिन गजब गाजियाबाद समेत इन टीमों का रहा बोलबाला
UPKL: यूपीकेएल सीजन 2 के तीसरे दिन नोएडा स्टेडियम में खेल और ग्लैमर का शानदार मेल दिखा, जहाँ बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर की मौजूदगी ने उत्साह ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नोएडा। UPKL Season 2 Day 3 Highlights: उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) सीजन 2 के तीसरे दिन खेल और बॉलीवुड के ग्लैमर का शानदार मेल देखने को मिला। नोएडा इनडोर स्टेडियम में उस वक्त उत्साह चरम पर पहुंचा, जब बॉलीवुड एक्टर और फ्रेंचाइजी के सह-मालिक तुषार कपूर स्टेडियम पहुंचे।
उनकी मौजूदगी से ना केवल खेल का रोमांच बढ़ा, बल्कि स्टैंड्स में बैठे दर्शक भी झूमने पर मजबूर हो गए। मैदान की बात करें तो तीसरे दिन का खेल पूरी तरह से 'रेडर्स' के नाम रहा, जहां कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाकर उन्होंने लाइमलाइट लूटी तो वहीं, कई मौकों पर हारते हुए मैचों का पासा पलटकर टूर्नामेंट में रोमांच का तड़का लगा दिया।
UPKL Season 2 Day 3 की हाईलाइट्स
1. तुषार कपूर की टीम गजब गाजियाबाद की जीत
उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) में गजब गाजियाबाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यमुना योद्धा को 56-28 के बड़े अंतर से हरा दिया। इस टीम के सह-मालिक तुषार कपूर खुद प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने स्टेडियम पहुंचे थे।
मैच की शुरुआत से ही रहा गाजियाबाद का दबदबा देखने को मिला। टीम ने रेडिंग और बचाव दोनों में इतना बेहतरीन तालमेल बिठाया कि यमुना योद्धा की टीम हर समय दबाव में रही।
गाजियाबाद की इस जीत के असली हीरो उनके कप्तान उदय डाबास रहे। उन्होंने अकेले 19 रेड प्वाइंट्स हासिल किए।
2. कानपुर वॉरियर्स की शानदार वापसी
कानपुर वॉरियर्स ने गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर को 38-26 से मात दी। एक समय स्कोर 9-9 की बराबरी पर था, लेकिन आयुष की एक 'सुपर रेड' ने मैच का रुख कानपुर की तरफ मोड़ दिया। कानपुर ने चार बार मिर्जापुर को ऑल-आउट कर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत रखी।
3. अवध रामदूत और जेडी नोएडा निन्जा का मैच
तीसरे दिन का सबसे रोमांचक मैच अवध रामदूत और जेडी नोएडा निन्जा के बीच रहा, जहां अवध ने 41-39 से जीत दर्ज की।
हाफ टाइम तक नोएडा निन्जा 9 प्वाइंट्स की बढ़त के साथ मैच जीतते दिख रहे थे। दूसरी पारी में अवध के कप्तान अभिमन्यु रघुवंशी ने जिम्मेदारी संभाली और 13 रेड प्वाइंट्स लेकर अपनी टीम को मैच के आखिरी पल में ऐतिहासिक जीत दिलाई।
4. काशी किंग्स बनाम अलीगढ़ टाइगर्स
दिन के आखिरी मैच में काशी किंग्स ने अलीगढ़ टाइगर्स को 43-28 से एकतरफा मात दी। काशी किंग्स के रेडर वरुण मैच के हीरो रहे। उन्होंने 13 प्रयासों में से 12 सफल रेड कीं और कुल 14 प्वाइंट्स जुटाए।
