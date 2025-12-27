UPKL Season 2: दूसरे दिन हुए रोमांचक मुकाबले, अवध-काशी जीते तो पूर्वांचल पैंथर्स-संगम चैलेंजर्स को मिली हार
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (UPKL) सीजन 2 के दूसरे दिन नोएडा इंडोर स्टेडियम में टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। दिन के पहले मैच में अवध रामदूत ने कानपुर वॉरियर्स पर एक अंक से जीत दर्ज की।
इसके बाद एकतरफा मुकाबले में काशी किंग्स ने मिर्जापुर गंगा किंग्स पर दबदबा बनाया। लखनऊ लायंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्वांचल पैंथर्स को पटखनी दी। दूसरे दिन के आखिरी मुकाबले में अलीगढ़ टाइगर्स ने संगम चैलेंजर्स को हराया।
ब्रेक के बाद पलटा रुख
अवध रामदूत ने कानपुर वॉरियर्स को 35-34 से हराया। कानपुर वॉरियर्स ने पहले हाफ के अंत में सुशांत के निर्णायक सुपर रेड की बदौलत 17-15 की बढ़त बना ली। ब्रेक के बाद अवध रामदूत ने मैच का रुख पलट दिया। कप्तान अभिमन्यु रघुवंशी ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक सुपर रेड लगाई और मैच का रुख अपनी ओर मोड़ दिया।
कानपुर ने अपने सुपर सब्स्टीट्यूट राघव के जरिए दबाव बनाए रखा, लेकिन अवध के मजबूत डिफेंस ने उन्हें मामूली बढ़त बनाए रखने में मदद की। कानपुर ने अंतिम क्षणों में जोरदार प्रयास किया, लेकिन अवध रामदूत ने अंतिम क्षणों में संयम दिखाते हुए एक अंक से जीत हासिल की।
किंग्स को 52-30 से हराया
- दिन के दूसरे मैच में काशी किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिर्जापुर गंगा किंग्स को 52-30 से हराया।
- काशी किंग्स ने शुरू से ही आक्रामक रेडिंग करते हुए खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा।
- उनके निरंतर दबाव के चलते मैच के दौरान छह ऑल-आउट हुए।
- अर्जुन सिरोही को रेडर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि विपुल चौधरी ने डिफेंस को मजबूती से संभाला और उन्हें सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार मिला।
चैंनियन की तरह खेली लखनऊ
मौजूदा चैंपियन लखनऊ लायंस ने पूर्वांचल पैंथर्स पर 40-21 की शानदार जीत के साथ अपना दबदबा बरकरार रखा। लखनऊ लायंस ने अर्जुन देशवाल के शानदार सुपर रेड के जरिए मैच की शुरुआत में ही बढ़त बना ली, जिसमें एक बोनस पॉइंट और दो डिसमिसल शामिल थे। शुरुआती दबदबे के चलते लखनऊ ने हाफ टाइम तक 20-8 की बढ़त हासिल कर ली।
पूर्वांचल पैंथर्स ने दूसरे हाफ में वापसी की कोशिश की, लेकिन लखनऊ ने 4 सुपर टैकल करके उनकी वापसी को नाकाम कर दिया। देशवाल को 9 रेड पॉइंट और तीन टैकल पॉइंट के साथ रेडर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि मोहम्मद अमन को सात टैकल पॉइंट के साथ डिफेंडर ऑफ द मैच चुना गया।
उप विजेता को मिली हार
- दिन के आखिरी मैच में अलीगढ़ टाइगर्स ने पिछले सीजन के उपविजेता संगम चैलेंजर्स को 42-32 से हराया।
- कप्तान मयंक मलिक की अगुवाई वाली संगम चैलेंजर्स ने मजबूत शुरुआत की और अलीगढ़ को शुरुआती ऑल-आउट से हराया। टाइगर्स ने वापसी की और मैच में बने रहे।
- दूसरे हाफ में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। डिफेंडर वाशु और अक्षय राठी ने 3 सुपर टैकल किए, जबकि रेडर कुणाल भाटी (8 रेड पॉइंट) और अनुज (10 रेड पॉइंट) ने लगातार दबाव बनाए रखा।
- अंतिम क्षणों में विनय तेवतिया ने एक निर्णायक सुपर रेड की, जिससे दो अंतिम ऑल-आउट हुए और अलीगढ़ टाइगर्स की जीत पक्की हो गई।
