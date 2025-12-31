गणतंत्र दिवस 2026: ओडिशा झांकी को हरी झंडी, महिला सशक्तिकरण-सेमीकंडक्टर-कोरापुट कॉफी पर फोकस

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ओडिशा की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी है।

स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन के माध्यम से ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण की परिकल्पना को केंद्र में रखते हुए, इस वर्ष झांकी की थीम ‘समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत’ रखी गई है।

जानकारी के मुताबिक श्रीजगन्नाथ रथ की भूमि की अवधारणा पर निर्मित इस झांकी के अग्रभाग में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति ओडिशा की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है।

झांकी के मध्य भाग में सतत आजीविका और राज्य की कृषि उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में कोरापुट कॉफी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके समानांतर भाग में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण की दिशा में ओडिशा की प्रगति को सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।