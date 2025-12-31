Language
    गणतंत्र दिवस 2026: ओडिशा झांकी को हरी झंडी, महिला सशक्तिकरण-सेमीकंडक्टर-कोरापुट कॉफी पर फोकस

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2026 परेड के लिए ओडिशा की झांकी को मंजूरी दे दी है। 'समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत' थीम पर आधारित यह झांकी महिला सशक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ओडिशा की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी है।

    स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन के माध्यम से ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण की परिकल्पना को केंद्र में रखते हुए, इस वर्ष झांकी की थीम ‘समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत’ रखी गई है।

    जानकारी के मुताबिक श्रीजगन्नाथ रथ की भूमि की अवधारणा पर निर्मित इस झांकी के अग्रभाग में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति ओडिशा की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है।

    झांकी के मध्य भाग में सतत आजीविका और राज्य की कृषि उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में कोरापुट कॉफी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके समानांतर भाग में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण की दिशा में ओडिशा की प्रगति को सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

    झांकी के पिछले भाग में ओडिशा की विशिष्ट स्थापत्य कला और कालजयी कलात्मक विरासत के प्रतीक के रूप में कोणार्क सूर्य मंदिर की एक प्रतिकृति स्थापित की जाएगी।

    संबलपुरी वस्त्र से आच्छादित झांकी के दोनों ओर पारंपरिक जनजातीय चित्रकला पर आधारित रजत तारकसी शिल्पकारी प्रदर्शित होगी, जो ओडिशा की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान और उत्कृष्ट हस्तशिल्प परंपरा को प्रतिबिंबित करेगी। लोकनृत्य चैती घोड़ा के माध्यम से नर्तक-नर्तकियां झांकी के दोनों ओर आत्मनिर्भर भारत में ओडिशा की भूमिका को सजीव रूप में प्रस्तुत करेंगे।

