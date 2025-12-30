YEAR ENDER 2025: नववर्ष पर पुरी में हाई अलर्ट, 4 जनवरी तक सभी सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद
पुरी जिला प्रशासन ने नववर्ष 2026 के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए 4 जनवरी तक सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिलाधिकारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नववर्ष 2026 के दौरान पुरी में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पुरी जिले के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से 4 जनवरी तक रद कर दी गई हैं।
जिलाधिकारी दिव्यज्योति परिडा ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि कोई भी अधिकारी इस अवधि में मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। प्रशासन ने यह फैसला पुरी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए लिया है।
नववर्ष के अवसर पर महाप्रभु श्रीजगन्नाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी श्रीमंदिर पहुंच रहे हैं। नए वर्ष में सुख-समृद्धि और मंगलकामना के साथ श्रद्धालु महाप्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे जिले में भीड़ प्रबंधन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
श्रद्धालुओं की सुविधा और दर्शन व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए श्रीमंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सभी नीतियों का पालन हो, इसके लिए सेवायतों के साथ भी चर्चा की गई है।
दूसरी ओर, 31 दिसंबर की ‘जीरो नाइट सेलिब्रेशन’ के लिए पुरी में पर्यटकों का आगमन शुरू हो चुका है। शहर के विभिन्न होटलों में डीजे नाइट, बॉलीवुड और ओलिवुड कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
पर्यटकों के स्वागत के लिए होटलों में देशी-विदेशी व्यंजनों की विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
भुवनेश्वर से आने वाले चारपहिया वाहन श्रीसेतु, जगन्नाथ बल्लभ और जेल रोड पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। ब्रह्मगिरि की ओर से आने वाले वाहन स्टर्लिंग चक और यात्रीका में पार्क होंगे।
कोणार्क मार्ग से आने वाले वाहन तालबनिया मैदान में पार्क किए जाएंगे। 31 दिसंबर और 1-2 जनवरी को बड़दांड मार्केट चौक से श्रीमंदिर तक का क्षेत्र नो-व्हीकल जोन रहेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सहयोग की अपील की है।
