तमिलनाडु में ओडिशा के किशोर पर हमला, चार नाबालिगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुत्तनी रेलवे क्वार्टर के पास ओडिशा के किशोर अशोक पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने चार किशोरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईजीपी उत्तरी क्षेत्र आसरा गर्ग ने मंगलवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि पीड़ित अशोक अक्सर तमिलनाडु आता था।किशोरों की गिरफ्तारी और न्यायिक कार्रवाईउसपर हमला करने वाले 17 साल उम्र के चारों किशोरों को 28 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया।