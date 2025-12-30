तमिलनाडु में ओडिशा के किशोर पर हमला, चार नाबालिगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
तमिलनाडु के तिरुत्तनी में ओडिशा के किशोर अशोक पर हमले के आरोप में चार नाबालिगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुत्तनी रेलवे क्वार्टर के पास ओडिशा के किशोर अशोक पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने चार किशोरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईजीपी उत्तरी क्षेत्र आसरा गर्ग ने मंगलवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि पीड़ित अशोक अक्सर तमिलनाडु आता था।किशोरों की गिरफ्तारी और न्यायिक कार्रवाईउसपर हमला करने वाले 17 साल उम्र के चारों किशोरों को 28 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया।
तीन को बाल सुधार गृह भेजा गया
बोर्ड के आदेशानुसार तीन को बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि चौथे को उसके माता-पिता के पास सौंपा गया।आइजीपी ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है, जो अधिकतम सजा योग्य अपराध है।
जांच में यह भी सामने आया कि चारों किशोरों ने हमला करते समय वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया। पुलिस का दावा है कि किशोरों ने शराब के नशे में धारदार हथियार से हमला किया था।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
