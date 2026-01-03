Language
    कौन हैं जस्टिस संगम कुमार साहू? जो बने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पिता थे फौजदारी कानून के जानकार

    By Akhaya Kumar Pradhan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है। केंद्र कानून और न्याय मंत्राल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कटक। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहु को नियुक्ति मिली है। भारत के राष्ट्रपति पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस साहु को नियुक्ति देने की बात को लेकर केंद्र कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से गुरुवार को विज्ञप्ति की प्रकाशित की गई है।

    विदित है कि, पिछले 18 दिसंबर वर्ष 2025 को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस साहु का नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश किया था।

    जस्टिस साहू की यहां से हुई पढ़ाई

    जस्टिस संगम कुमार साहु वर्ष 1964 को पैदा हुए थे। वह कटक नया बाजार हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद स्टीवर्ट विज्ञान कॉलेज से आईएससी और बीएससी डिग्री हासिल किए थे। उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और ओड़िआ में एम.ए पास किए थे।

    कटक दी लॉ कॉलेज से एलएलबी डिग्री हासिल करने के बाद 26 नवंबर वर्ष 1989 को वह वकील के तौर पर ओडिशा राज्य कानून परिषद में अपना नाम पंजीकृत किए थे। उनके पिता जाने-माने फौजदारी कानून जानकार तथा विशिष्ट वकील स्वर्गीय शरत चंद्र साहू के अधीन वह वकालत की पेशा शुरू किए थे।

    वह वकील डॉ मनोरंजन पंडा के सहयोगी के तौर पर कार्य किए थे। वह राज्य के एक काबिल वकील के तौर पर काफी नाम कमाए थे। 2 जुलाई वर्ष 2014 को वह उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए थे।

